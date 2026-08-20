Τροχαίο με εγκλωβισμό δύο ατόμων στην Βιάννο - Στο νοσοκομείο οι τραυματίες

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Βιάννου, όταν ένα όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του.

Στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr επέβαιναν δύο άνδρες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του οχήματος, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για τον απεγκλωβισμό τους.

Οι δύο άνδρες απεγκλωβίστηκαν και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Είχαν τις αισθήσεις τους, ωστόσο έφεραν τραυματισμούς.

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