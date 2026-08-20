Αυτοψία Ανδρουλάκη στην κοινότητα Μουρνιών για το έργο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

Αυτοψία πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας-Βιάννου και ειδικότερα στη κοινότητα Μουρνιών του Δήμου Ιεράπετρας Λασιθίου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη έργο συντήρησης για την αποκατάσταση σημείου στο οποίο είχε σημειωθεί υποχώρηση πρανών. Παράλληλα με τις εργασίες αυτές, προχωρούν και επιπλέον παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη θωράκιση του δρόμου, ιδιαίτερα ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο Πρόεδρος Μουρνιών, Μανόλης Δαμασκηνάκης και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

«Στόχος είναι να παρεμβαίνουμε συνεχώς και στοχευμένα σε όλο το οδικό δίκτυο ευθύνης μας, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα τα προβλήματα και προλαμβάνοντας κινδύνους, ώστε να διασφαλίζουμε ένα ασφαλέστερο και πιο ανθεκτικό οδικό δίκτυο», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, για την διαρκή στήριξή του, καθώς και τις Τεχνικές Υπηρεσίες και όλους όσους συμβάλλουν στην υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Καταγγελίες για μεσίτες – «Έχουν βγει παραμεσίτες που κάνουν αρπαχτή», λέει η Άρτεμις Μαυράκη

Παναγιώτης Σημανδηράκης στο Ράδιο Κρήτη: Τα Χανιά αποκτούν χώρους για τις επόμενες γενιές (ηχητικό)