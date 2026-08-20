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ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα τίμησε με μετάλλια τους αστροναύτες της αποστολής Shenzhou 2 -Παρέμειναν 210 μέρες στο διάστημα

Αστροναύτες στην Κίνα
clock 15:42 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρεις αστροναύτες από την επανδρωμένη αποστολή Shenzhou-21 τιμήθηκαν με μετάλλια για την προσφορά τους στις διαστημικές προσπάθειες της Κίνας.

Ο Ζανγκ Λου τιμήθηκε με μετάλλιο αεροδιαστημικών επιτευγμάτων δεύτερης κατηγορίας, ενώ οι Γου Φέι και Ζανγκ Χονγκζάνγκ έλαβαν μετάλλια τρίτης κατηγορίας και τον τιμητικό τίτλο των «ηρωικών αστροναυτών».

Τα βραβεία απονεμήθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το Κρατικό Συμβούλιο και την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.

Ο Ζανγκ Λου, διοικητής της αποστολής και βετεράνος αστροναύτης στη δεύτερη διαστημική του πτήση, κατέχει το ρεκόρ για τους περισσότερους διαστημικούς περιπάτους που έχει κάνει Κινέζος αστροναύτης.

Ο Γου, ο μηχανικός διαστημικών πτήσεων του πληρώματος, είναι ο νεότερος Κινέζος αστροναύτης μέχρι στιγμής που πραγματοποιεί εξωόχημα.

Ο Ζανγκ Χονγκζάνγκ, ειδικός στο ωφέλιμο φορτίο του πληρώματος, επέβλεψε μια σειρά από επιστημονικά πειράματα στον διαστημικό σταθμό, συμπεριλαμβανομένων των έργων στα οποία συν-σχεδίασε.  Το πλήρωμα του Shenzhou-21 πέρασε 210 ημέρες σε τροχιά, από την εκτόξευσή του στις 31 Οκτωβρίου 2025 έως την επιστροφή του στις 29 Μαΐου 2026, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη παραμονή ενός πληρώματος από Κινέζους αστροναύτες.

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