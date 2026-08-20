Μητρόπολη Ρεθύμνου: Στιγμές συγκίνησης - Δύο ενήλικες έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα

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Μέσα στο κλίμα της μεγάλης Θεομητορικής Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Τοπική Εκκλησία των Ρεθυμνιωτών βρέθηκε στο επίκεντρο πνευματικών και οικογενειακών εορτασμών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος ηγήθηκε μιας σειράς ιερών μυστηρίων, σκορπίζοντας χαρά και συγκίνηση στην τοπική κοινότητα.Πνευματική

Πνευματική αναγέννηση για δύο νέους

Η πλέον ξεχωριστή και ιδιαίτερη στιγμή των ημερών αποτέλεσε η τέλεση της Βάπτισης δύο ενηλίκων, του Μάριου και του Αντίπα.

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Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός αυτό, χαρακτηρίζοντας τους δύο νεοφώτιστους ως «ελπιδοφόρους νέους του τόπου μας».

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Η είσοδος των δύο νέων στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μετά από την κατάλληλη περίοδο κατήχησης, χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό ως δείγμα πνευματικής ωριμότητας και συνειδητής επιλογής.

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Μυστήρια και οικογενειακές στιγμές για τους κληρικούς

Παράλληλα με τη βάπτιση των ενηλίκων, ο Σεβασμιώτατος συμμετείχε με χαρά και σε σημαντικές στιγμές των οικογενειών των κληρικών της Μητρόπολης.

Ιερός γάμος

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Τελέστηκε το μυστήριο του γάμου της θυγατέρας του Αιδεσιμολογιότατου Πρωτοπρεσβύτερου Δημητρίου Τσακπίνη.

Βάπτιση νηπίου

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Τελέστηκε η βάπτιση του γιου του Πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Μανουσάκη.

Οι ευχές του ποιμενάρχη

Ο Μητροπολίτης Πρόδρομος εξέφρασε τις θερμότερες πατρικές του ευχές προς τους νεονύμφους, τους νεοφώτιστους, καθώς και στους συγγενείς και φίλους τους, ευχόμενος να έχουν «πλούσια τη σκέπη και τη χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου» στη ζωή τους.

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