Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας - Επιχειρούν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας. Τέλος, σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Διαβάστε επίσης

Ξύλο σε πανηγύρι στο Αντίρριο - Οι μισοί χόρευαν και οι άλλοι πιάστηκαν στα χέρια (βίντεο)

Πρόστιμο έως 8.000 ευρώ για υπερβολική ταχύτητα - Πότε χάνεις το δίπλωμα για 4 χρόνια