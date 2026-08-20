Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακές συλλήψεις διακινητών μεταναστών - Σύγκρουση με περιπολικό

Σε καταδιώξεις οδηγών αυτοκινήτων που μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συλλάβουν τους διακινητές και τους παράτυπους μετανάστες.

Συγκεκριμένα συνελήφθη ένας 53χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται στην Εγνατία Οδό, οδηγώντας όχημα τύπου van και να μεταφέρει, παράνομα, αλλοδαπούς. Ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης που του έγιναν από αστυνομικούς και συνέχισε την πορεία του αλλά τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο πριν τα διόδια της Ανάληψης. Κατασχέθηκε το όχημα μεταφοράς, δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του, χρηματικό ποσό και σπρέι πιπεριού.

Σε άλλη περίπτωση, συνελήφθη 20χρονος ο οποίος, κινούμενος με φορτηγό όχημα στην Εγνατία Οδό, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας, ταυτόχρονα, επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, συγκρούστηκε, στην περιοχή του Δενδροποτάμου, με αστυνομικό όχημα που είχε προστρέξει στο σημείο για συνδρομή.

Διαπιστώθηκε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, ενώ στην κατοχή ενός ατόμου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άγνωστη ουσία κρυσταλλικής μορφής που προσομοιάζει με την ναρκωτική ουσία MDMA (θα εξεταστεί από αρμόδια Υπηρεσία ως προς τη σύσταση) και αναδιπλούμενο στιλέτο.

Τέλος, συνελήφθη ένας 28χρονος ο οποίος χθες το βράδυ εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό, να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο, μεταφέροντας, παράνομα, αλλοδαπούς, με δύο εξ' αυτών να βρίσκονται στον χώρο αποσκευών. Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στον ύψος του κόμβου Σοχού.

Διαβάστε επίσης

Ξύλο σε πανηγύρι στο Αντίρριο - Οι μισοί χόρευαν και οι άλλοι πιάστηκαν στα χέρια (βίντεο)

Πρόστιμο έως 8.000 ευρώ για υπερβολική ταχύτητα - Πότε χάνεις το δίπλωμα για 4 χρόνια