Super League: Ο Γιουματζίδης σφυρίζει στο ΟΦΗ–Βόλος – Οι διαιτητές της πρεμιέρας

Με έξι αναμετρήσεις ανοίγει το Σαββατοκύριακο η αυλαία της νέας Super League, με την ΕΠΟ/ΚΕΔ να ανακοινώνει τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της πρεμιέρας.

Ο ΟΦΗ μπαίνει στη μάχη του πρωταθλήματος την Κυριακή 23 Αυγούστου, υποδεχόμενος τον Βόλο στις 19:30. Διαιτητής ορίστηκε ο Γιουματζίδης, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Μητροφάνη. Τέταρτος θα είναι ο Τσιμεντερίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κουμπαράκης και Κόκκινος.



Οι ορισμοί της 1ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ – Ηρακλής: Ματσούκας (Κλεπετσάνης, Μηνούδης, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Τζήλος)





20:00 Καλαμάτα – Άρης: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Κόλλιας, 4ος Βεργέτης, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης)

21:30 Ολυμπιακός – Ατρόμητος: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Αρμακόλας, 4ος Ντάουλας, VAR: Παπαδόπουλος, Κουκούλας)

Κυριακή 23 Αυγούστου





19:30 ΟΦΗ – Βόλος: Γιουματζίδης (Κολλιάκος, Μητροφάνης, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος)

21:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Ευαγγέλου (Χριστοδούλου, Καραγκιζόπουλος, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Βεργέτης, Φωτιάς)

21:30 Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor: Κατόπης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Τζήλος, Πουλικίδης)

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