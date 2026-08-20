ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ στις 21:00: Έτοιμος να ξαναγράψει ιστορία στην Ευρώπη

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον ΟΦΗ.

Απόψε στις 21:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο, οι παίκτες του Χρήστου Κόντη υποδέχονται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των play off του Europa League, σε μια αναμέτρηση που έχει όλα τα στοιχεία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής βραδιάς.

Ο ΟΦΗ επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή με φιλοδοξίες και αποφασιστικότητα και θέλει να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Το διακύβευμα είναι τεράστιο, όμως οι Κρητικοί έχουν ήδη εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συνέχεια στο Conference League ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βρίσκεται σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση. Μόλις λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, ο ΟΦΗ καλείται να μεταφέρει τον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθησή του και στη σημερινή ευρωπαϊκή μάχη.

Με τον κόσμο για «όπλο»

Το Παγκρήτιο αναμένεται να ζήσει μια ξεχωριστή βραδιά. Ο κόσμος του ΟΦΗ καλείται να δημιουργήσει ατμόσφαιρα μεγάλης ευρωπαϊκής αναμέτρησης και να δώσει στην ομάδα την απαραίτητη ώθηση από το πρώτο λεπτό.Υπολογίζεται ότι πάνω από 12.000 φίλαθλοι θα βρεθούν απόψε στο Παγκρήτιοο για να βοηθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα να φτάσει στη νίκη και να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης.

Το αποψινό παιχνίδι είναι μια ευκαιρία για τον ΟΦΗ να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο ως σύλλογος και να κυνηγήσει ένα όνειρο που πριν από λίγο καιρό έμοιαζε μακρινό.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας αποτελεί έναν υπολογίσιμο αντίπαλο και ο ΟΦΗ γνωρίζει ότι χρειάζεται συγκέντρωση, υπομονή και καθαρό μυαλό. Η πρώτη αναμέτρηση είναι μόλις το πρώτο ημίχρονο μιας μεγάλης μάχης, αφού η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Βουλγαρία.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Απέναντι στον ΟΦΗ θα βρεθεί η ιστορικότερη ομάδα της Βουλγαρίας, την τροπαιοθήκη της οποίας κοσμούν 31 πρωταθλήματα και 22 κύπελλα, ενώ παράλληλα συνιστά τον πλέον επιτυχημένο σύλλογο της γειτονικής χώρας στην Ευρώπη, με συμμετοχή σε δύο ημιτελικούς Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1967, 1982) και άλλη μία στην τετράδα του Κυπέλλου Κυπελλούχων (1989). Την τελευταία 20ετία έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία και αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που οδήγησαν στον υποβιβασμό της στη Γ΄ κατηγορία, το 2015. Επανήλθε έναν χρόνο αργότερα, μέσω συγχώνευσης με τη Λίτεξ Λόβετς, και έκτοτε προσπαθεί να ξαναβρεί τη χαμένη αίγλη της.

Σε αντίθεση με τον ΟΦΗ, που έχει δώσει μόλις έναν επίσημο αγώνα τη φετινή χρονιά, η ΤΣΣΚΑ μετράει ήδη έντεκα επίσημα ματς. Στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του βουλγαρικού πρωταθλήματος έχει τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία (0-0 με τη Σλάβια Σόφιας στην πρεμιέρα), ενώ στο Europa League ξεκίνησε από τον Α΄ προκριματικό γύρο και απέκλεισε διαδοχικά, τη Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία (3-2 εντός και 2-1 εκτός), την Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν (5-4 στα πέναλτι, μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες) και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (νίκησε 3-0 ως τυπικά φιλοξενούμενη στο Μπατούμι και ηττήθηκε 3-1 στη Σόφια). Προπονητής της ομάδας είναι ο 47χρονος Χρίστο Γιάνεφ, άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής που μάλιστα είχε περάσει και από την Ελλάδα, αγωνιζόμενος στον Παναιτωλικό, και ο βασικός κορμός της αποτελείται από τον Λευκορώσο τερματοφύλακα Φιοντόρ Λαπούχοφ, τους κεντρικούς αμυντικούς Τεοντόρ Ιβάνοφ και Φακούντο Ροντρίγκες (Αργεντινός), τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ Πάστορ και τον Αργεντινό Ανχελο Μαρτίνο στα αριστερά, στα χαφ τον διεθνή με την Ακτή Ελεφαντοστού Ζαν-Φιλίπ Γκμπαμίν, τον Πορτογάλο Μπρούνο Ζορντάο, τον Ιταλό Στέφανο Σένσι και τον Λευκορώρο Μαξ Εμπονγκ, ενώ επιθετικά πρώτος σκόρερ είναι ο Ολλανδός Ζοέλ Τσβαρτς, ο οποίος όμως στην Ευρώπη δεν παίζει βασικός, αφού προτιμούνται ο Κύπριος Γιάννης Πίττας και ο Αργεντινός Σαντιάγο Γοδόι.

Σημειώνεται ότι, στην πλούσια ευρωπαϊκή ιστορία της, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει τεθεί τρεις φορές αντιμέτωπη με ελληνικές ομάδες και κυριαρχεί, με απολογισμό πέντε νίκες και μόλις μία ήττα. Συγκεκριμένα, την περίοδο 1966-67 απέκλεισε τον Ολυμπιακό στο 1ο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (στο δρόμο της ως την τετράδα), με νίκη 3-1 στη Βουλγαρία και ήττα 1-0 στο Φάληρο. Τη σεζόν 1971-72 αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στον 1ο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (στα πρώτα ματς των «πρασίνων» μετά τον τελικό του Γουέμπλεϊ) και τον απέκλεισε με δύο νίκες (2-1 και 2-0), ενώ το ίδιο συνέβη και την περίοδο 1988-89, στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων (2-0 στη Σόφια και 1-0 στη Αθήνα).

Πιθανές ενδεκάδες

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Σιέλης – Πούγγουρας – Κωστούλας, Αθανασίου – Μπουχαλάκης – Ανδρούτσος – Αποστολάκης. Αϊτόρ – Φούντας – Νους

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούχκοφ, Πάστορ – Ιβάνοφ – Ροντρίγκεζ – Γιορντάνοφ, Γκμπάμιν – Γιορντάο – Σενάλ,Εμπόνγκ – Πίττας – Γοδόι.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Την αναμέτρηση στο Παγκρήτιο θα διευθύνει ο Σρτζαν Γιοβάνοβιτς από τη Σερβία, διαιτητής κατηγορίας Elite της UEFA.

Ο Γιοβάνοβιτς διαθέτει σημαντική εμπειρία από κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχει βρεθεί στο παρελθόν σε παιχνίδια του Champions League, έχοντας αντιμετωπίσει αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

12 αναμετρήσεις για μια θέση στη League Phase

Με 12 πρώτες αναμετρήσεις ανοίγει απόψε, Πέμπτη 20 Αυγούστου, η αυλαία των playoffs του Europa League. Στο επίκεντρο για την Ελλάδα βρίσκεται φυσικά ο ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase.

18:00:Καϊράτ Αλμάτι – Άντερλεχτ

19:00:Γιαγκελόνια – Ιμπέρια Τιφλίδας



Μιάλμπι – Σάλτσμπουργκ

20:00:Τραμπζονσπόρ – Φερεντσβάρος



Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Αραράτ Αρμενία



Εγκνάτια – Λίλεστρομ



Μπεσίκτας – Κάουνο Ζαλγκίρις



Λεχ Πόζναν – Τουν

21:00: Σιντ Τρούιντεν – Ομόνοια



Ερυθρός Αστέρας – Βικτόρια Πλζεν



ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

22:00: Μπενφίκα – Άαρχους





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