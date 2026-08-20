Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ, η μέρα ξεκινά με ένταση στα προσωπικά και κάπου γίνεσαι λίγο υπερβολικός. Επίσης, θέλει προσοχή με τα έξοδα και τη διαχείριση που κάνεις. Αργότερα μέσα στη μέρα χαλαρώνει όλο αυτό και υπάρχουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για συναντήσεις και οργάνωση κάποιου ταξιδιού με φίλους. Αυτό θα βοηθήσει σε πολλά κομμάτια. Η φαντασία σου βοηθά πολύ και στο να δεις τα πράγματα πιο ήρεμα. Προσοχή σε εντάσεις στο σπίτι, αλλά και σε κάποιες απρόβλεπτες συναντήσεις που μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση.

Ταύρος



Ταύρε, σήμερα είσαι λίγο τσίτα από το πρωί και υπάρχει μια ένταση με τους απέναντι. Νιώθεις πως δε λαμβάνουν υπόψη το τι λες και παίρνεις πολλά προσωπικά. Καλό είναι μέσα στη μέρα που θα ηρεμήσει λίγο όλο αυτό να ξαναδείς τα πράγματα και να κατανοήσεις το ότι μπορεί να παίζει και κάτι άλλο. Σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες για οικονομικές συζητήσεις ή στο να διαπραγματευτείς πιο επιδέξια κάποιες συμφωνίες που αφορούν οικονομικά κομμάτια. Προσοχή στον τρόπο που μιλάς, αλλά και στο πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα εξαιτίας διάφορων υποψιών που δημιουργούνται. Επηρεάζεσαι και λειτουργείς σπασμωδικά.

Δίδυμοι



Δίδυμε, σήμερα από τη μία οι τόνοι ανεβαίνουν και θα χρειαστεί να διαχειριστείς τα πράγματα πιο προσεκτικά, χωρίς πείσματα και εντάσεις. Σταδιακά, το κλίμα χαλαρώνει σημαντικά κι εκεί θα χρειαστεί να δεις τα πράγματα πιο σφαιρικά και να εστιάσεις στα ουσιαστικά, που θα βοηθήσουν να υπάρξει βάθος στις διαπροσωπικές σχέσεις και επαφές. Επίσης, κάποιες επαφές μέσα από την παρέα σε βοηθούν σημαντικά στο να τα δεις πιο χαλαρά. Λίγη παραπάνω προσοχή σε οικονομικά θέματα, καθώς υπάρχουν ξαφνικά έξοδα και αλλαγές σε συμφωνίες ή συνεργασίες.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε, εκφράζεις ίσως κάπως άγαρμπα κάποιες ανασφάλειες ή και παράπονα που έχεις. Κυρίως στα προσωπικά. Αργότερα όμως μπαίνεις στη διαδικασία να διοχετεύσεις όλη αυτή την ενέργεια στα της δουλειάς και ξεσπάς εκεί την ένταση. Είναι πιο εύκολο να προετοιμαστείς για πολλά ενδεχόμενα και μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα το πίσω κείμενο από όσα ακούς και παρατηρείς. Έτσι, έχεις τη δυνατότητα να κινηθείς και πιο ευέλικτα σε σημαντικά ζητήματα της δουλειάς.

Λέων



Λέοντα, κάπου σήμερα επιμένεις παραπάνω και είσαι περισσότερο πεισματάρης από όσο χρειάζεται να κάνεις αυτά που θες. Είναι καλύτερα να αφήσεις αυτό το δημιουργικό σου κομμάτι να εκφραστεί καλύτερα και να δεις πώς μπορείς να αξιοποιήσεις ουσιαστικά τη βοήθεια που σου προσφέρεται και να αφήσεις αυτούς τους εγωισμούς του «θα τα κάνω μόνος». Τσέκαρε ξανά τις εναλλακτικές σου και θα δεις πιο εύκολα διεξόδους σε ζόρια. Αυτό που θέλει προσοχή είναι στην υπερένταση που επηρεάζει τις αντιδράσεις σου αλλά και το πού ξεσπάς νεύρα που έχεις με φίλους.

Παρθένος



Παρθένε, κάποιες συζητήσεις φέρνουν αντιδράσεις από το πρωί και αυτό σε κουράζει κάπως παραπάνω. Η διάθεσή σου επηρεάζεται σημαντικά και καλό είναι να πάρεις λίγη απόσταση και να επαναξιολογήσεις καταστάσεις και συμπεριφορές. Κάποιες λεπτομέρειες είναι σημαντικές για αυτό το κομμάτι και θα βοηθήσει σημαντικά να διαχειριστείς αλλά και να εκφράσεις πιο εύκολα κάποια συναισθήματα. Απόφυγε κόντρες και αντιπαραθέσεις στη δουλειά και το να απαντήσεις έντονα και εριστικά σε όσα σου ακούγονται κάπως.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ, δώσε λίγη προσοχή σε οικονομικές διαφορές με φίλους, αλλά και στο πώς θα εκφράσεις την ενόχλησή σου για συμπεριφορές φίλων. Ίσως φανείς κάπως υπερβολικός και πως πας να τους την πεις. Αργότερα μέσα στη μέρα, κάνεις κάποιες συζητήσεις που βελτιώνουν το κλίμα και αντιλαμβάνεσαι πως η ουσία των όσων σκέφτεσαι είναι αλλού. Και όχι εκεί που έχει κολλήσει το μυαλό σου. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο και στο να εξομαλυνθούν και κάποιες διαφορές με τους άλλους, αλλά και να γίνεις πιο ρομαντικός και με το αμόρε. Προσοχή σε εντάσεις και αντιμαχίες στη δουλειά.

Σκορπιός



Σκορπιέ, το πρωί υπάρχει μια ένταση με τη δουλειά και θέλει να έχεις λίγο το νου σου με αντιπαραθέσεις με ανωτέρους. Αργότερα, το κλίμα χαλαρώνει κι εσύ αντιλαμβάνεσαι τις καταστάσεις καλύτερα, ενώ βλέπεις και κάποιες ευκαιρίες στα οικονομικά που αλλάζουν το σκηνικό. Άσε το δημιουργικό σου κομμάτι να εκφραστεί. Θα σε βοηθήσει στην αποσυμπίεση. Λίγη προσοχή σε αντιπαραθέσεις και στον τρόπο που απαντάς, αλλά και στο πώς διαπραγματεύεσαι αυτά τα οικονομικά. Υπάρχουν κάποια απρόσμενα έξοδα.

Τοξότης



Τοξότη, σήμερα είναι πολύ σημαντικό να αφουγκραστείς την κατάσταση και να παρατηρήσεις τις εξελίξεις και να αποφύγεις τις παρορμητικές και αντιδραστικές κινήσεις. Από το πρωί, υπάρχει ένας εκνευρισμός και ο τρόπος που εκφράζεις τις απόψεις σου είναι έντονος. Σταδιακά όμως, αντιλαμβάνεσαι καλύτερα κάποια πράγματα και από εκεί πρέπει να εστιάσεις στο να αξιοποιήσεις σημαντικές πληροφορίες και να τα ξαναδείς πιο ουσιαστικά. Επίσης, η δημιουργική έκφραση θα σε βοηθήσει σημαντικά να εκτονώσεις την ένταση και τον εκνευρισμό.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερε, η μέρα ξεκινά με μια ένταση κι έναν εκνευρισμό που δημιουργεί δεύτερες σκέψεις και υπόνοιες. Κάποια οικονομικά θέματα επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο που κινείσαι και εκεί θέλει να είσαι λίγο προσεκτικός σε αποφάσεις. Σταδιακά μέσα στη μέρα όμως παίρνεις κάποιες αποστάσεις και βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, ενώ σου δίνεται η δυνατότητα να εξετάσεις καλύτερα ευκαιρίες για οικονομικές συζητήσεις ή και συμφωνίες. Προσοχή σε εντάσεις με συνεργάτες και σε ξαφνικές ανακοινώσεις που θα σε αγχώσουν με αλλαγές.

Υδροχόος



Υδροχόε, σήμερα υπάρχει μια ένταση στη δουλειά το πρωί και το κλίμα με κάποιους συνεργάτες μπορεί να γίνει πιο έντονο. Σταδιακά όμως χαλαρώνεις και επικεντρώνεσαι στα δικά σου θέματα, αλλά και σε ό,τι αφορά ομάδες που συνεργάζεσαι, αλλά και θέματα φίλων. Εκεί εμβαθύνεις σημαντικά και βοηθάς με τον τρόπο σου, ενώ μπορεί μέσα από τα όσα πεις να βρεις και λύσεις για δικά σου ζητήματα. Αυτό που θέλει προσοχή είναι στις βιαστικές κινήσεις στα της δουλειάς, αλλά και στον έντονο αυθορμητισμό σου, γιατί παίζει να ξεσπάσεις τα νεύρα σου σε άτομα που δε φταίνε.

Ιχθύς



Ιχθύ, σήμερα είναι σημαντικό να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να διαχειριστείς διαφωνίες με ηρεμία κι όχι με υπερβολές. Ειδικά σε λεπτομέρειες. Το καλό είναι πως σήμερα μπαίνει στο προσκήνιο το κομμάτι της δουλειάς και του προγραμματισμού των όσων πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα. Είναι σημαντικό να εστιάσεις σε λεπτομέρειες και να τις αξιοποιήσεις ουσιαστικά, αλλά και να βάλεις λίγη από την έμπνευση και τη δημιουργικότητά σου στο πρακτικό τους κομμάτι. Λίγο ψύχραιμα με αυτή την κυκλοθυμία που έχεις σήμερα, γιατί αυτό θα βγει και στα προσωπικά σου.