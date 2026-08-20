ΠΕΜ.20 Αυγ 2026 10:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Καλοκαιρινή κοτοσαλάτα

κοτοσαλάτα
clock 06:30 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Υλικά (2 μερίδες)

150 γρ. ψητό κοτόπουλο, κομμένο σε μπουκιές

10 ντοματίνια, κομμένα στη μέση

3–4 αγγουράκια τουρσί, ψιλοκομμένα

1 κ.σ. κάπαρη

1 κούπα ωμά λαχανικά εποχής, ψιλοκομμένα (πιπεριές, καρότο, μαϊντανός κ.ά.)



Για το ντρέσινγκ

2 κ.σ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

1 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά

1 κ.σ. μουστάρδα

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της κοτοσαλάτας —το κοτόπουλο, τα ντοματίνια, τα φρέσκα λαχανικά, την κάπαρη και τα αγγουράκια τουρσί— και ανακατεύουμε απαλά.

Βήμα 2: Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά για το ντρέσινγκ. Το προσθέτουμε στο μπολ με το κοτόπουλο και τα λαχανικά και συνεχίζουμε το ανακάτεμα, ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.

Βήμα 3: Βάζουμε την κοτοσαλάτα στο ψυγείο για 1–2 ώρες και στη συνέχεια τη σερβίρουμε κρύα.



Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 247 kcal

Υδατάνθρακες: 14,3 γρ.

Πρωτεΐνη: 24,6 γρ.

Λιπαρά: 7,5 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 1,3 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Μπιφτέκια με πατάτες και τυριά

Τι θα φάμε σήμερα; Καροτοκεφτέδες

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κοτόπουλο Ντομάτες Αγγούρια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis