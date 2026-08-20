Τι θα φάμε σήμερα; Καλοκαιρινή κοτοσαλάτα

Υλικά (2 μερίδες)



150 γρ. ψητό κοτόπουλο, κομμένο σε μπουκιές



10 ντοματίνια, κομμένα στη μέση



3–4 αγγουράκια τουρσί, ψιλοκομμένα



1 κ.σ. κάπαρη



1 κούπα ωμά λαχανικά εποχής, ψιλοκομμένα (πιπεριές, καρότο, μαϊντανός κ.ά.)







Για το ντρέσινγκ

2 κ.σ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά



1 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά



1 κ.σ. μουστάρδα

Εκτέλεση



Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της κοτοσαλάτας —το κοτόπουλο, τα ντοματίνια, τα φρέσκα λαχανικά, την κάπαρη και τα αγγουράκια τουρσί— και ανακατεύουμε απαλά.



Βήμα 2: Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά για το ντρέσινγκ. Το προσθέτουμε στο μπολ με το κοτόπουλο και τα λαχανικά και συνεχίζουμε το ανακάτεμα, ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.



Βήμα 3: Βάζουμε την κοτοσαλάτα στο ψυγείο για 1–2 ώρες και στη συνέχεια τη σερβίρουμε κρύα.







Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 247 kcal



Υδατάνθρακες: 14,3 γρ.



Πρωτεΐνη: 24,6 γρ.



Λιπαρά: 7,5 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 1,3 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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