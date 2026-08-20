Απέτυχε η προσπάθεια διάσωσης του διαστημικού τηλεσκοπίου Swift της NASA το οποίο πέφτει ανεξέλεγκτα στη Γη

Η NASA ακύρωσε την αποστολή διάσωσης του διαστημικού τηλεσκοπίου της Swift που έχει εισέλθει σε διαδικασία αυτοκαταστροφής εισερχόμενο στην ατμόσφαιρα της Γης όπου αναμένεται να καεί εκεί χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν φόβοι ότι μπορεί κάποια τμήματα του να επιβιώσουν και να αποτελέσουν δυνητικό κίνδυνο.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε δαπανήσει 30 εκατομμύρια δολάρια με την ελπίδα να στείλει ένα άλλο διαστημικό σκάφος για να ωθήσει το Swift y σε υψηλότερη τροχιά και να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη πτώση του προς τη Γη. Το διαστημικό σκάφος διάσωσης, με την ονομασία Link εκτοξεύτηκε στις αρχές Ιουλίου αλλά παρουσίασε εξ αρχής σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και κίνησης τα οποία παρά τις προσπάθειες των τεχνικών της αποστολής αποδείχθηκαν αξεπέραστα.

Ο διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα για το οποίο εργαζόμασταν όμως δεν αλλάζει τον λόγο για τον οποίο άξιζε να επιχειρήσουμε αυτή την αποστολή».

Το Swift εκτοξεύθηκε το 2004 με στόχο τη μελέτη των εκρήξεων ακτίνων γάμμα (gamma-ray bursts), των ισχυρότερων εκρήξεων στο Σύμπαν, καθώς και άλλων κοσμικών αντικειμένων και φαινομένων. Είχε σχεδιαστεί αρχικά για μια κύρια αποστολή διάρκειας δύο ετών. Έπειτα από 21 χρόνια επιστημονικής λειτουργίας η χαμηλή γήινη τροχιά του Swift άρχισε να μειώνεται γρήγορα εξαιτίας της αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας. Η ακριβής ημερομηνία και το σημείο επανεισόδου του Swift δεν είναι ακόμη γνωστά αλλά εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί στα τέλη του έτους.

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