Η Μίνα Καραμήτρου στον ΣΚΑΪ

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Η Μίνα Καραμήτρου μετά την αποχώρησή της από το Open, θα συνεχίζει τη νέα της τηλεοπτική χρονιά στον ΣΚΑΙ όπως έκανε γνωστό ο σταθμός με σχετική ανακοίνωση.

Η σχετική ανακοίνωση:

"Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!"

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