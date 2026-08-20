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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Μίνα Καραμήτρου στον ΣΚΑΪ

καραμήτρου
clock 16:00 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μίνα Καραμήτρου μετά την αποχώρησή της από το Open, θα συνεχίζει τη νέα της τηλεοπτική χρονιά στον ΣΚΑΙ όπως έκανε γνωστό ο σταθμός με σχετική ανακοίνωση.

Η σχετική ανακοίνωση: 

"Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου. 

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!"

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Δημοσιογράφος Σκάι
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