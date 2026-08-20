Τούνη: Η απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για τη σχέση του συντρόφου της με τον γιο της

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Η Ιωάννα Τούνη πριν λίγες ημέρες είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με τον γιο της, Πάρη.

«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!», ήταν το σχόλιο που είχε γράψει στη λεζάντα.

Ωστόσο μία ακόλουθος της σχολιάσε κάτω από τη φωτογραφία.

«Καλό είναι να μη μπλέκετε τους ρόλους. Ο μπαμπάς είναι ένας όπως και η μαμά. Τα ερωτικά σας μακριά από το παιδί και ιδίως σε τόση τρυφερή ηλικία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποια ήταν η απάντηση της Ιωάννας Τούνη;

«Το ότι αναπόφευκτα η ζωή προχωράει και έχουμε προχωρήσει επίσης και οι δύο είναι το λογικό και επόμενο! Το ζητούμενο είναι το παιδί να νιώθει όμορφα μέσα στην νέα σχέση των γονιών του και να έχει αμέριστη αγάπη από όλους! Κανείς δεν μπλέκει ρόλους».

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