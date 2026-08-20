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Δήμος Ηρακλείου: Έτοιμη να υποδεχθεί το κοινό η Μόνιμη Έκθεση Ενθυμημάτων στη Στοά Μακάσι

Μόνιμη Έκθεση Εθνικής Αντίστασης
clock 11:34 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη στοά Μακάσι όπου δημιουργείται η Μόνιμη Έκθεση Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης βρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τους Αντιδημάρχους, Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας Κάλια Νικολιδάκη, Φωτεινή Τριγωνάκη και Μαριλένα Καραμπατζάκη και τον αρχιτέκτονα Γιώργο Πετράκη, νωρίς το πρωί της Πέμπτης 20/8.

Σκοπός της Έκθεσης, η οποία θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη 10/9, στις 18:00, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών, είναι η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης συνδέοντας το μνημείο με τη σύγχρονη ιστορία της Κρήτης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου της στοάς σε εκθεσιακό χώρο με ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική και αναμνηστικά αντικείμενα σε ειδικές κατασκευές, τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου εισόδου και της χαμηλής πλατείας με ήπιες και αναστρέψιμες κατασκευές συμβατές με τον χαρακτήρα του μνημείου, καθώς και την κατασκευή κοινόχρηστων τουαλετών επί της Λ. Πλαστήρα για τους επισκέπτες του μνημείου.

Μόνιμη Έκθεση Εθνικής Αντίστασης

Πρόκειται για ένα έργο που περιλαμβάνεται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την Προστασία, Αξιοποίηση και Ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μόνιμη Έκθεση Εθνικής Αντίστασης

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Έκθεση Δημος Ηρακλειου Στοά Μακάσι
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