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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελπίδων: Θέλει νίκη με δύο γκολ διαφορά στη Β.Ιρλανδία για την πρόκριση στα τελικά

εθνικη ελπιδων
clock 08:20 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ευκαιρία να προκριθεί στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων (U21) του 2027 έχει απόψε η εθνική Ελπίδων. Τα παιδιά του Γιάννη Ταουσιάνη αντιμετωπίζουν στις 19:00 τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας και με νίκη με δύο γκολ διαφορά προκρίνονται στους τελικούς της Σερβίας/Αλβανίας.

Τη Δευτέρα η Ιταλία συνέτριψε 6-2 την Πολωνία και πήρε την πρώτη θέση του 5ου ομίλου. Αυτή τη στιγμή οι Πολωνοί είναι οι καλύτεροι δεύτεροι που κερδίζουν την απευθείας πρόκριση, με 21 βαθμούς και 20-7 (+13) τέρματα. Ακολουθεί η Ελλάδα με τους 18 βαθμούς και 18-6 (+12).

Εφόσον νικήσει πάει στους 21 και με δεδομένο ότι το επόμενο κριτήριο, μετά τη διαφορά τερμάτων, είναι η καλύτερη επίθεση, η εθνική μας χρειάζεται νίκη με 2-0 ή με οποιοδήποτε σκορ εάν πετύχει πάνω από δύο γκολ (3-2, 4-3 κλπ) για να εξασφαλίσει το εισιτήριο και να μην εμπλακεί στη διαδικασία των play off. Υπάρχει και το... ακραίο σενάριο να έρθει ισόπαλο το ματς, αλλά η Ελλάδα να προκριθεί ως πρώτη του 6ου ομίλου, εάν χάσει η Γερμανία εντός έδρας από τη Γεωργία. Αυτό, όμως, ανάγεται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας κι έτσι η «Γαλανόλευκη» καλείται να πάρει τη νίκη απόψε (19:00) για να δώσει το «παρών» σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 μετά από 24 χρόνια. 

Έως τώρα την πρόκριση στους τελικούς έχουν εξασφαλίσει η Αλβανία και η Σερβία ως διοργανώτριες και οι Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Κροατία ως νικήτριες ομίλου. 

βαθμολογια ελπιδων

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