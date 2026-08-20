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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαϊδάρι: Ιδιοκτήτης βενζινάδικου αυτοπυροβολήθηκε στο κατάστημά του

ΕΚΑΒ
clock 11:42 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (20/08) στο Χαϊδάρι, όταν ένας 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με το ethnos.gr , ο άνδρας βρισκόταν στον πρώτο όροφο του πρατηρίου όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, αυτοτραυματίστηκε με πυροβόλο όπλο.

Μια 43χρονη υπάλληλος της επιχείρησης αντιλήφθηκε το περιστατικό και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», έχοντας τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της διακομιδής. Η 43χρονη υπάλληλος, η οποία βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να έχει υποστεί σοκ και να λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

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