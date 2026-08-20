Χαϊδάρι: Ιδιοκτήτης βενζινάδικου αυτοπυροβολήθηκε στο κατάστημά του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (20/08) στο Χαϊδάρι, όταν ένας 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με το ethnos.gr , ο άνδρας βρισκόταν στον πρώτο όροφο του πρατηρίου όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, αυτοτραυματίστηκε με πυροβόλο όπλο.

Μια 43χρονη υπάλληλος της επιχείρησης αντιλήφθηκε το περιστατικό και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», έχοντας τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της διακομιδής. Η 43χρονη υπάλληλος, η οποία βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να έχει υποστεί σοκ και να λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Διαβάστε επίσης

Πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Όλα τα δεδομένα της τραγωδίας και τα βήματα των εμπειρογνωμόνων

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα