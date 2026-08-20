Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών 6% έως 7% σε 1.000+ προϊόντα από τον Σεπτέμβριο

Σχεδόν ένα δεκαήμερο απομένει πριν τεθεί σε εφαρμογή στα σουπερμάρκετ η νέα «εθνική», όπως την έχει χαρακτηρίσει το υπουργείο Ανάπτυξης, πρωτοβουλία, η οποία για ακόμα μία φορά στοχεύει στην αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, κατηγορία που αποτελεί τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο «αγκάθι» στα βασικά αγαθά, καταγράφει στην Ελλάδα αρνητικό πρόσημο τον Ιούλιο του 2026, στο -0,4% σε ετήσια βάση και στο -2,3% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat.

Ωστόσο, η πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά από τις σωρευτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών παραμένει έντονη. Εξάλλου, παρά τις όποιες μειώσεις γίνονται, όπως έχουν δηλώσει κατά καιρούς και στελέχη της αγοράς των τροφίμων και του οργανωμένου λιανεμπορίου, οι τιμές στα ράφια δεν αναμένεται να επιστρέψουν στα επίπεδα που βρίσκονταν προ κρίσης.

Το ορόσημο

«Δεν εφησυχάζουμε και δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη για τη μείωση του κόστους ζωής», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία προκειμένου να διαμορφωθεί το εύρος των προϊόντων που θα εντάξει οικειοθελώς η βιομηχανία των τροφίμων και των υπόλοιπων βασικών καταναλωτικών αγαθών στη νέα πρωτοβουλία, βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να λαμβάνει αυτό το διάστημα τις προτάσεις των προμηθευτών και το ύψος των μειώσεων που προτίθενται να κάνουν τουλάχιστον για ένα δίμηνο.

Στις τιμές που προτείνουν, μπορούν επιπλέον στη συνέχεια να συμβάλουν από την πλευρά τους με πρόσθετη μείωση και οι αλυσίδες σουπερμάρκετ. Ημερομηνία – κλειδί θεωρείται η 27η Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα αναμένεται να καταγραφούν οι τιμές στα ράφια, οι οποίες και θα αποτελέσουν τις τιμές αναφοράς για τους κωδικούς των προϊόντων που θα συμμετάσχουν με μειωμένες τιμές.

Η διαμόρφωση

Τις ημέρες που θα ακολουθήσουν έως τις 31 Αυγούστου, θα οριστικοποιηθούν και τα τελικά ποσοστά των μειώσεων που θα δουν οι καταναλωτές στα σουπερμάρκετ. Η Ανεξάρτητη Αρχή στην επιστολή της προς εκπροσώπους της αγοράς έθεσε ως προτεινόμενη μείωση τουλάχιστον το 5%, ενώ για 12 κατηγορίες που η ίδια χαρακτηρίζει «ιδιαίτερης προτεραιότητας», θέτει ως στόχο οι μειώσεις να φτάσουν έως το 20%.

Στελέχη του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων εκτιμούν πως, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν έως τώρα, οι μειώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν τελικά μεσοσταθμικά στο 6-7%. Λίγο παραπάνω δηλαδή από το ελάχιστο όριο που έχει προταθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή, με κάποιες εξαιρέσεις μεγαλύτερων μειώσεων σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Από αυτό το ποσοστό, προσθέτουν τα ίδια στελέχη, περίπου στο 5% φτάνουν οι μειώσεις από πλευράς προμηθευτών και ένα επιπλέον 1-2% από τα σουπερμάρκετ, τα οποία επιβαρύνονται παράλληλα με ένα κόστος κοντά στο 3% του τζίρου των προϊόντων που θα συμμετάσχουν, όπως εξηγούν. Εκτιμούν επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των επώνυμων κωδικών θα κυμανθεί κοντά στους 1.000 και πως στην πρωτοβουλία αναμένεται να λάβουν μέρος τελικά περίπου 65 επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος που έχει τεθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή είναι τα προϊόντα αυτά να αφορούν κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας. Η εικόνα έως τώρα δείχνει πως οι προτάσεις από πλευράς προμηθευτών περιλαμβάνουν και βασικά καταναλωτικά αγαθά αλλά και τρόφιμα που συνεχίζουν να υφίστανται πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Ιούλιος

Πάντως, ένας προβληματισμός που εκφράζουν στελέχη της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου αφορά την κατηγορία του νωπού κρέατος, όπου οι κωδικοί στα σουπερμάρκετ δεν είναι συγκρίσιμοι, όπως εξηγούν, και ένας δεύτερος την κατηγορία των σχολικών ειδών, τα οποία διαθέτουν σε περιορισμένο εύρος ή και καθόλου τα περισσότερα καταστήματα. Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες, ωστόσο, θα διαθέτουν κωδικούς στις τελικές λίστες, όπως επισημαίνουν.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών στα σουπερμάρκετ με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία των πωλήσεων για τον Ιούλιο, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ διαπιστώνει αποκλιμάκωση των τιμών κατά 0,47% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι αυξήσεις πάντως, αν και ηπιότερες, επιμένουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων. Οι τιμές στα έτοιμα γεύματα ενισχύθηκαν κατά 3,75%, σε νερά, αναψυκτικά, χυμούς κατά 3,26%, σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς κατά 2,99%, στους ξηρούς καρπούς κατά 2,79% και στα αλλαντικά κατά 2,71%.

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