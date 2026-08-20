Conference League: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για το πρώτο βήμα προς τη League Phase

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Η Ελλάδα έχει απόψε διπλό ευρωπαϊκό ραντεβού!

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των playoffs του Conference League, με στόχο να κάνουν το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Ο «Δικέφαλος» υποδέχεται τη Μπραν (20/8-20:45) και το «Τριφύλλι» τη Χράντετς Κράλοβε(20/8-21:30) με τον ίδιο στόχο: νίκη και προβάδισμα πριν από τις ρεβάνς της 27ης Αυγούστου.

ΠΑΟΚ – Μπραν: Στη σκιά της πώλησης του Κωνσταντέλια

Στις 20:45, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη νορβηγική Μπραν στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι των playoffs.

Ο «Δικέφαλος» θέλει να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στο Europa League και να ανοίξει νέο ευρωπαϊκό κεφάλαιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η αναμέτρηση έρχεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για τον ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Αλέσιο Λίσι γνωρίζει ότι το ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί μια ομάδα συμπαγής, αποφασιστική και κυρίως αποτελεσματική.

Απέναντι βρίσκεται μια Μπραν που δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για τουρισμό. Ο προπονητής της, Έρικ Χόρνερλαντ, αναγνώρισε την ευρωπαϊκή εμπειρία του ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση μεγάλη πρόκληση για τη νορβηγική ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ έχει, όμως, ένα μεγάλο όπλο: την Τούμπα.Οι φίλοι της ομάδας έδωσαν ήδη το σύνθημα στην τελευταία προπόνηση, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές την πρόκριση.

Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: Να ανοίξει ο δρόμος για τη League Phase

45 λεπτά αργότερα, στις 21:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Χράντετς Κράλοβε, με στόχο να πάρει προβάδισμα πρόκρισης.

Το «Τριφύλλι» έχει ήδη ξεπεράσει τα εμπόδια της Πάκσι και της ΤΣΣΚΑ 1948 και βρίσκεται πλέον δύο παιχνίδια μακριά από τη League Phase του Conference League.

Η Χράντετς Κράλοβε είναι μια ομάδα που χρειάζεται προσοχή. Οι Τσέχοι έφτασαν στα playoffs μετά τον αποκλεισμό τους από την Μπεσίκτας στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, έχοντας γνωρίσει δύο ήττες με 1-0.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θέλει να ακούει για... όνειρα. Θέλει αποτελέσματα και πρόκριση, όπως ξεκαθάρισε πριν από την αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει το παιχνίδι του, να διασπάσει την άμυνα των Τσέχων και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να ταξιδέψει με μεγαλύτερη ασφάλεια στη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ

Απόψε, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, διεξάγονται τα πρώτα παιχνίδια των playoffs του Conference League. Συνολικά υπάρχουν 24 αναμετρήσεις, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να εκπροσωπούν την Ελλάδα. Οι ώρες παρακάτω είναι οι ώρες Ελλάδας.

Ώρα Αγώνας 19:00 Ίντερ Τούρκου – Κοπεγχάγη 20:00 Τρόμσο – Μπράιτον 20:00 Μίντιλαντ – Ριέκα 20:00 Νόρντζελαντ – Σεντ Γκάλεν 20:45 ΠΑΟΚ – Μπραν 21:00 Γκόρνικ Ζάμπρζε – Μονακό 21:00 Τβέντε – Καραμπάγκ 21:15 Σιόν – Άγιαξ 21:30 Μάδεργουελ – Φράιμπουργκ 21:30 Γάνδη – Χιμπέρνιαν 21:30 Αταλάντα – Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30 Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 21:30 Λουγκάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45 Χαρτς – Ραπίντ Βιέννης 21:45 Ρέιντζερς – Γιάμπλονετς 22:00 Χάιντουκ – Ρακόβ 22:00 Ντινάμο Σίτι – Πάφος 22:00 Μπράγκα – Αούστρια Βιέννης 22:00 Χετάφε – Παρτίζαν

Οι ρεβάνς των περισσότερων ζευγαριών είναι προγραμματισμένες για τις 27 Αυγούστου, ενώ το Χαρτς–Ραπίντ θα ολοκληρωθεί στις 26 Αυγούστου. Οι νικητές των ζευγαριών παίρνουν θέση στη League Phase του Conference League.

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