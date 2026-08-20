Κρήτη - αγορά κατοικίας: «Καλπάζουν» οι τιμές - Η "πρωταθλήτρια" πόλη

Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη, με τη ζήτηση από Έλληνες και ξένους αγοραστές να παραμένει ισχυρή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos για το β’ τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή στην Κρήτη έφτασε τα 2.250 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,9%. Σε σχέση με το 2021, οι τιμές στο νησί έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 50%.

Τα Χανιά παραμένουν η ακριβότερη περιοχή της Κρήτης, με 3.102 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν το Ρέθυμνο με 2.202 ευρώ, το Ηράκλειο με 2.200 ευρώ και το Λασίθι με 1.944 ευρώ/τ.μ.

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Ιδιαίτερα έντονο παραμένει και το ενδιαφέρον από το εξωτερικό, με αγοραστές κυρίως από ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία. Τα Χανιά και το Ηράκλειο βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ξένων αγοραστών.

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