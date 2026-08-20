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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ασταμάτητος συναγερμός στη Θέρισο αναστατώνει τους κατοίκους

συναγερμός
clock 09:08 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Θερίσου στο Ηράκλειο ένας συναγερμός ασφαλείας, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελία, χτυπά ασταμάτητα από το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου.

Ο συνεχής ήχος έχει προκαλέσει έντονη ενόχληση στην περιοχή, ενώ, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και πριν από περίπου οκτώ ημέρες.

Παραμένει άγνωστο αν η εταιρεία που έχει εγκαταστήσει το σύστημα έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα και αν έχει επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες, ώστε να αντιμετωπιστεί η βλάβη.

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