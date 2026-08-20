Τραμπ: Κήρυξε οικονομικό πόλεμο στο Ιράν – «Συνέπειες σε όποια χώρα το βοηθήσει»

Νέα, ακόμη πιο σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν και όσους εξακολουθούν να το στηρίζουν απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας οικονομικό πόλεμο «άνευ προηγουμένου» και απειλώντας με «τρομερές οικονομικές συνέπειες» οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στην Τεχεράνη οικονομικό ή εμπορικό στήριγμα. Η νέα κλιμάκωση έρχεται την ώρα που οι διπλωματικές επαφές παραμένουν παγωμένες και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

«Ανακοινώνω (…) ότι κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμιά της, κυβερνητικούς θεσμούς της να προσφέρουν σωσίβιο οποιαδήποτε μορφής στο Ιράν θα βρεθεί η ίδια αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες» τόνισε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν «άδραξε» τη «μεγάλη ευκαιρία» που της είχε προσφέρει για την επίτευξη συμφωνίας.

Σε ακόμη πιο σκληρό τόνο, προανήγγειλε «την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», κάνοντας λόγο για «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου».

Στο στόχαστρό του έθεσε, μεταξύ άλλων, το λαθρεμπόριο πετρελαίου, τις συναλλαγές συναλλάγματος, τις μεταφορές ρευστότητας, τα ανταλλακτήρια, τους νηογνώμονες και τις εταιρείες-βιτρίνες, απαιτώντας να σταματήσουν άμεσα. Παρά τις απειλές, ο Τραμπ δεν εξειδίκευσε ποια ακριβώς μέτρα ή κυρώσεις προτίθεται να επιβάλει. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ήδη από την περασμένη εβδομάδα για μια πρωτοφανή οικονομική απομόνωση του Ιράν. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει οικονομική απομόνωση που «δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν ο κόσμος». Προειδοποίηση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Αλί Αμπντουλαχί, προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου ότι «οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκόλυνση παρέχεται στον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό ισοδυναμεί με συμμετοχή στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις». Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία διατηρούν ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με το Ιράν και μέχρι την έναρξη του πολέμου αποτελούσαν σημαντικό εμπορικό εταίρο της Τεχεράνης, παρά τις εκτεταμένες αμερικανικές κυρώσεις. Παγωμένες οι διπλωματικές επαφές Την ίδια ώρα, κάθε προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. «Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», είχε δηλώσει ο Τραμπ. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον, οι επαφές έχουν ανασταλεί, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να μην συνεχίσουν τον διάλογο με την Τεχεράνη, όσο η ιρανική πλευρά δεν προσεγγίζει τις αμερικανικές θέσεις. Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ επιμένει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν, όσο η αμερικανική κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο υπεγράφη από τους προέδρους των δύο χωρών τον Ιούνιο. «Οι Αμερικανοί νομίζουν πως αν πιέσουν πιο δυνατά το Ιράν θα αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονταν ποτέ στη συμφωνία», έγραψε μέσω X, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση Τραμπ «μπουλούκι παλιάτσων» και υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να βγάλει «λαγό από το καπέλο». Η αρχική συμφωνία προέβλεπε κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και διαπραγματεύσεις με στόχο μια πιο μακροπρόθεσμη λύση. Ωστόσο, κατέρρευσε όταν οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν ξανά τον Ιούλιο. Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος χθες επισκέφθηκε τη Βαγδάτη, καταδίκασε επίσης την «ξένη ανάμιξη», την ώρα που η Ουάσιγκτον πιέζει την ιρακινή κυβέρνηση να αφοπλίσει ισχυρές ένοπλες οργανώσεις που διατηρούν στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη. Παράλληλα, Ιράν και Ομάν, που βρίσκονται στις δύο πλευρές των Στενών του Ορμούζ, συζητούν εδώ και εβδομάδες για το καθεστώς διαχείρισης της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Η Τεχεράνη, η οποία απαιτεί άδεια από πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν το στενό, εξετάζει επίσης την επιβολή τελών για υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή. Η πρόταση έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από τις ΗΠΑ και ορισμένες πετρελαιοπαραγωγές μοναρχίες του Κόλπου.

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