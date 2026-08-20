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ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κήρυξε οικονομικό πόλεμο στο Ιράν – «Συνέπειες σε όποια χώρα το βοηθήσει»

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
clock 09:51 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα, ακόμη πιο σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν και όσους εξακολουθούν να το στηρίζουν απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας οικονομικό πόλεμο «άνευ προηγουμένου» και απειλώντας με «τρομερές οικονομικές συνέπειες» οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στην Τεχεράνη οικονομικό ή εμπορικό στήριγμα. Η νέα κλιμάκωση έρχεται την ώρα που οι διπλωματικές επαφές παραμένουν παγωμένες και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

«Ανακοινώνω (…) ότι κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμιά της, κυβερνητικούς θεσμούς της να προσφέρουν σωσίβιο οποιαδήποτε μορφής στο Ιράν θα βρεθεί η ίδια αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες» τόνισε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν «άδραξε» τη «μεγάλη ευκαιρία» που της είχε προσφέρει για την επίτευξη συμφωνίας.

Σε ακόμη πιο σκληρό τόνο, προανήγγειλε «την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», κάνοντας λόγο για «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου».

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