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Με πόσα σουβλάκια ισούται ο βασικός μισθός: Το διάγραμμα από το 1980 έως σήμερα

σουβλακι
clock 09:43 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Όταν παίρνουμε έναν μισθό, ένα από τα πρώτα πράγματα που σκεφτόμαστε είναι το πόσα φαγητά μπορούμε να αγοράσουμε με αυτά τα χρήματα που έχουν «ζεστάνει» τον τραπεζικό λογαριασμό μας.

Πόσο έχει αλλάξει η αγοραστική δυνατότητα του βασικού μισθού όμως; Συγκεκριμένα, πόσα σουβλάκια μπορούσαμε να αγοράσουμε παλιά με τον μισθό μας και πόσα σήμερα; Ένας χρήστης του Reddit, ο Galaxycarpet, έφτιαξε το απόλυτο διάγραμμα, που αναλύει σουβλάκια και βασικούς μισθούς από την δεκαετία του 1980 ως και σήμερα.

O Galaxycarpet μοιράζεται την ίδια απογοήτευση με εμάς. Γράφει στο post του.

Διάγραμμα μισθός σουβλάκια

«Το αποτέλεσμα με χάλασε λίγο: από ~737 πιτόγυρα/μήνα το 1985 πέφτουμε στα ~165 το 2026. Η μεγάλη βουτιά είναι 2010–2012 όπως περιμένεις, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι μετά το 2021 ο μισθός ανεβαίνει και ο δείκτης πάλι δεν παίρνει μπρος, γιατί το πιτόγυρο τρέχει πιο γρήγορα.

Επειδή ξέρω ότι το πρώτο σχόλιο θα είναι "από πού τα βρήκες αυτά", έβαλα μέσα: – πηγή ανά έτος για μισθό και τιμή (ΕΓΣΣΕ, Eurostat/WSI, άρθρα και ρεπορτάζ για τιμές) – εύρος τιμής min–max, όχι ξερό νούμερο – badge αν το έτος είναι τεκμηριωμένο ή αναγωγή με ΔΤΚ – διακόπτη για ΔΤΚ εστίασης vs γενικό ΔΤΚ, να βλέπεις πόσο αλλάζει – αυτόματους ελέγχους συνέπειας και export σε CSV αν θες να το τσεκάρεις μόνος σου».

Πηγή: reader.gr

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