«Βουλιάζει» στο σκοτάδι το Ηράκλειο - Ανησυχία για τις πολύωρες διακοπές ρεύματος

Χωρίς τέλος φαίνεται να είναι τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές του Ηρακλείου, με κατοίκους και επαγγελματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με συχνές και πολύωρες διακοπές ρεύματος.

Καθημερινές είναι οι καταγγελίες που φτάνουν στο τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, καθώς οι βλάβες στο δίκτυο συνεχίζονται, παρά τις παρεμβάσεις των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες που χρησιμοποιούν ιατρικό εξοπλισμό, ενώ σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις αδυνατούν να λειτουργήσουν κανονικά, ακόμη και να εκδώσουν αποδείξεις.

Σύμφωνα με κατοίκους, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν καταγράφονται συχνά πτώσεις τάσης, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα στην καθημερινότητα

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