Κρήτη: Εξαντλημένος γυπαετός ήπιε νερό από τα χέρια περαστικών (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ένα σπάνιο θέαμα καταγράφηκε στην Κρήτη, με έναν εξαντλημένο γυπαετό να κατεβαίνει στον δρόμο πιθανότατα αναζητώντας λίγη δροσιά και νερό λόγω του καύσωνα.

Περαστικοί τον πλησίασαν και του έδωσαν νερό, σε μια συγκινητική στιγμή που δείχνει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και για την άγρια ζωή αυτές τις ημέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Η ρακή ... έστειλε 13χρονο στο νοσοκομείο - Μία σύλληψη

Κρήτη - αγορά κατοικίας: «Καλπάζουν» οι τιμές - Η "πρωταθλήτρια" πόλη

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο άτομα για «μαϊμού» προϊόντα – Ζημιά 80.000 ευρώ σε επώνυμες εταιρείες