ΠΕΜ.20 Αυγ 2026 14:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εξαντλημένος γυπαετός ήπιε νερό από τα χέρια περαστικών (βίντεο)

Γυπαετός
clock 10:53 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα σπάνιο θέαμα καταγράφηκε στην Κρήτη, με έναν εξαντλημένο γυπαετό να κατεβαίνει στον δρόμο πιθανότατα αναζητώντας λίγη δροσιά και νερό λόγω του καύσωνα.

Περαστικοί τον πλησίασαν και του έδωσαν νερό, σε μια συγκινητική στιγμή που δείχνει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και για την άγρια ζωή αυτές τις ημέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Η ρακή ... έστειλε 13χρονο στο νοσοκομείο - Μία σύλληψη

Κρήτη - αγορά κατοικίας: «Καλπάζουν» οι τιμές - Η "πρωταθλήτρια" πόλη

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο άτομα για «μαϊμού» προϊόντα – Ζημιά 80.000 ευρώ σε επώνυμες εταιρείες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γυπαετός Γυπας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis