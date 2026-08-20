Merlot και Cabernet με άρωμα Αθωνικής Πολιτείας: Ο ευλογημένος τρύγος του Αγίου Όρους

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Με τη δέουσα μοναστηριακή κατάνυξη και σύμφωνα με την αγιορειτική παράδοση, τελέστηκε σήμερα, 20 Αυγούστου 2026, στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου η δέηση για την επιτυχή έναρξη του φετινού τρύγου.

Αμέσως μετά τη δέηση, ακολούθησε ο καθιερωμένος Αγιασμός στους αμπελώνες και στο σύγχρονο οινοποιείο της Μονής. Το συγκρότημα βρίσκεται ακριβώς στην ακτή της χερσονήσου του Άθω, εκεί όπου η θαλασσινή αύρα συναντά το μοναδικό μικροκλίμα της Αθωνικής Πολιτείας.

Μια μακραίωνη παράδοση στους αμπελώνες του «Σάββα»

Η αμπελουργία στη Μονή Χιλανδαρίου δεν είναι απλώς μια παραγωγική διαδικασία. Αποτελεί ζωντανή συνέχεια μιας μακραίωνης μοναστικής παράδοσης που συνδέει άρρηκτα την πνευματικότητα με την αγιορειτική γη.

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Σήμερα, οι Χιλανδαρινοί μοναχοί καλλιεργούν με ιδιαίτερη επιμέλεια και επιστημονική φροντίδα εκλεκτές διεθνείς ποικιλίες.

Merlot: Δίνει πλούσιο σώμα και βελούδινη υφή.

Cabernet Sauvignon: Προσφέρει δομή και εξαιρετική δυνατότητα παλαίωσης.

Cabernet Franc: Χαρίζει ιδιαίτερα αρώματα και ισορροπία.

Από τις ποικιλίες αυτές παράγονται υψηλής ποιότητας ερυθροί και ροζέ οίνοι, οι οποίοι χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης τόσο εντός όσο και εκτός του Αγίου Όρους.

Ο ρόλος του οίνου στη μοναστηριακή ζωή

Για τον ορθόδοξο μοναχισμό, ο οίνος είναι ένα αγαθό βαθιά συνδεδεμένο με τη λατρεία και την καθημερινότητα. Χρησιμοποιείται πρωτίστως στη Θεία Λατρεία για την τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το αυστηρό μοναστηριακό Τυπικό, το κρασί προσφέρεται στους μοναχούς και τους προσκυνητές κατά τις καθορισμένες ημέρες στην κοινή μοναστηριακή τράπεζα, αποτελώντας στοιχείο ευλογίας και φιλοξενίας.

Ιερό Διακόνημα και Ευχαριστία

Η ευλογία της έναρξης του τρύγου αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή συλλογικής ευχαριστίας προς τον Δωρεοδότη Θεό για τους καρπούς της γης.

Είναι η δικαίωση και η ευόδωση των κόπων των μοναχών, οι οποίοι με ζήλο, υπομονή και επιμέλεια διακονούν την τέχνη της οινοποιίας, μετατρέποντας την καθημερινή εργασία σε προσευχή!

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr

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