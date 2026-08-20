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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκε το νέο πεζοδρόμιο και η πρώτη διάβαση πεζών στο ΙΤΕ 

πεζοδρομιο στο δρομο του ΙΤΕ
clock 17:47 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου πεζοδρομίου και της πρώτης διάβασης πεζών στην οδό Ν. Πλαστήρα, δυο παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και πρόσβασης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ).

Ειδικότερα, μετά την τοποθέτηση σημάνσεων και ανακλαστήρων στο οδόστρωμα («μάτια γάτας»), ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του νέου πεζοδρομίου από τον κυκλικό κόμβο των Βουτών μέχρι και την είσοδο του ΙΤΕ, καθώς και της πρώτης διάβασης πεζών που ενώνει τα δυο πεζοδρόμια της οδού. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής μιας υπερυψωμένης διάβασης πεζών στην είσοδο του Ιδρύματος καθώς και εξομάλυνσης του πρανούς.

πεζοδρομιο στο δρομο του ΙΤΕ

Η ανάγκη κατασκευής ασφαλούς πεζής διαδρομής προς το ΙΤΕ είχε τεθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια από εργαζομένους, φοιτητές και φορείς της περιοχής και κορυφώθηκε μετά το σοβαρό τροχαίο της 16ης Ιουλίου έξω από το ΙΤΕ, όταν η 20χρονη Ραφαέλα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε βαρύτατα. Όπως είχε επισημανθεί και κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το ζήτημα απασχολούσε την εκπαιδευτική κοινότητα για περισσότερα από 25 χρόνια.

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