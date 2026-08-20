Λευτέρης Ελευθερίου για τον χωρισμό μετά από 25 χρόνια

Ο Λευτέρης Ελευθερίου σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στο διαζύγιό του μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.

«Αναμφίβολα είναι μια καινούργια αρχή. Έτσι το αντιμετωπίζω, για να σας πω την αλήθεια. Γιατί εμείς παλέψαμε με σύμβουλο γάμου δέκα χρόνια. Δεν ήταν ένα διαζύγιο που πάρθηκε άμεσα. Εγώ θεωρώ πως, όταν έχεις παιδιά, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τη λύση του χωρισμού στην πρώτη δυσκολία, αλλά αυτό είναι και κάτι πολύ προσωπικό», ανέφερε.

«Αν συνειδητά αγαπάς έναν άνθρωπο και συνειδητά δημιουργείς οικογένεια και παιδιά, δεν χωρίζεις ποτέ πραγματικά. Ερωτικά μπορεί να αλλάζεις, ειδικά όταν έχεις μια σχέση σχεδόν από παιδί, αλλά το κομμάτι της αγάπης δεν χάνεται», ανέφερε.

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