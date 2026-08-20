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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μουσική βραδιά-αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα

ΑΦΙΣΑ
clock 17:09 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα διοργανώνεται το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» Γαζίου.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι Ζαχαρίας Κουρτάκης, Βιβιάν Κοκολάκη και Σουλτάτος Κωνσταντίνος, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει ο Γιώργος Καψούλης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου και της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου.

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