Ηράκλειο: Μουσική βραδιά-αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα

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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα διοργανώνεται το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» Γαζίου.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι Ζαχαρίας Κουρτάκης, Βιβιάν Κοκολάκη και Σουλτάτος Κωνσταντίνος, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει ο Γιώργος Καψούλης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου και της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου.

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