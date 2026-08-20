Μπέρμιγχαμ: Εμπρηστική επίθεση σε γάμο – Στις φλόγες μια Lamborghini και μια McLaren (βίντεο)

Πανικός προκλήθηκε έξω από αίθουσα εκδηλώσεων στο Μπέρμιγχαμ, όπου άγνωστοι πραγματοποίησαν εμπρηστική επίθεση κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης.

Τρεις άνδρες έβαλαν στο στόχαστρο τον χώρο, ενώ δύο πολυτελή οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η επίθεση έγινε περίπου στις 20:30 το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στην αίθουσα Royal Shalimar, στην Highgate Road, στην περιοχή Sparkbrook. Πέντε εμπρηστικοί μηχανισμοί χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ωστόσο, η παρουσία ανθρώπων έξω από το κτίριο την ώρα της επίθεσης προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν τη στιγμή που οι παρευρισκόμενοι εγκαταλείπουν εσπευσμένα την αίθουσα, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το σημείο. Ωστόσο, δύο supercars, μια Lamborghini και μια McLaren είχαν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την περιοχή.

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