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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Παραμένει στον Ανδρογέα η Χαλεπάκη-Ξεκίνησε η Αναγέννηση

xalepaki
clock 18:30 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία ακόμη ανανέωση γνωστοποίησε ο Ανδρογέας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η Χρύσα Χαλεπάκη θα παραμείνει στην ηρακλειώτικη ομάδα και την επόμενη σεζόν.

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

Η Χρύσα Χαλεπάκη συνεχίζει στον ΓΑΣ Ανδρογέα και την αγωνιστική σεζόν 2026-2027.

Έχοντας μεγαλώσει μπασκετικά στην ομάδα, η Χρύσα συνεχίζει να αποτελεί σταθερό κομμάτι στο γυναικείο σύνολο, κουβαλώντας μαζί της την εμπειρία και την αγάπη για τη φανέλα.

Μετά από δύο χρόνια στην Α2 Γυναικών, επιστρέφει ακόμη πιο έτοιμη για τις απαιτήσεις της νέας σεζόν.

Καλή σεζόν, Χρύσα Χαλεπάκη"

Αναγέννηση έπιασε δουλειά στο γήπεδο.

"Η πρώτη προπόνηση της σεζόν είναι γεγονός και μαζί της ξεκινά μια χρονιά που θέλουμε να μείνει στην ιστορία.

Ο στόχος μπροστά μας. Η διαδρομή μόλις ξεκίνησε. Η νέα σελίδα της Αναγέννησης, στον δρόμο για την 𝗘𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲, μόλις άνοιξε"αναφέρει ο σύλλογος.

αναγενηση

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