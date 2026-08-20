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ΚΡΗΤΗ

Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο Περιστέρη: Το τελευταίο αντίο στον πρωτοχορευτή που ένωσε Κρήτη και Αττική

αγγελος περιστερης
clock 18:18 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βαρύ πένθος και απέραντη θλίψη επικρατεί στην Αττική και το Ρέθυμνο μετά τον αδόκητο χαμό του 21χρονου Άγγελου Περιστέρη.

Ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τετάρτης σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο, βυθίζοντας στο σκοτάδι την οικογένειά του, τους φίλους του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Ο Άγγελος Περιστέρης δεν ήταν απλώς ένας νέος με όνειρα. Ήταν ένας διακεκριμένος πρωτοχορευτής του λαογραφικού ομίλου «Χοροκρήτες».

Είχε καταφέρει να αναπτύξει βαθείς και ισχυρούς δεσμούς με τη Ρεθυμνιώτικη κοινωνία, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη όλων μέσα από το ήθος του, την ευγένεια και το πάθος του για την κρητική παράδοση.

Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε άμεσα ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης και εκατοντάδες σπαρακτικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους ανθρώπους του συλλόγου του να τον αποχαιρετούν τονίζοντας πως «κανείς δεν θα ξεχάσει το φως που σκόρπιζε γύρω του».

Ο τραγικός επίλογος για το χαμογελαστό παλικάρι θα γραφτεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου, στις 17:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στην Παλλήνη Αττικής, όπου συγγενείς, φίλοι και μέλη της πολιτιστικής κοινότητας θα συγκεντρωθούν για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

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