«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Αρχίζουν εντός Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Επιδοτήσεις έως 95%

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτός απροόπτου εντός Οκτωβρίου και κατά πάσα πιθανότητα στα μέσα του τρέχοντος μήνα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τα κλειστά σπίτια, που δεν κατοικήθηκαν το 2024 και το 2025, και στην συνέχεια θα «τρέξει» το πρόγραμμα και για τις ανοιχτές κατοικίες. Πρόγραμμα στο οποίο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές προκειμένου να μπορέσουν να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση «όλοι όσοι έχουν κλειστά σπίτια και κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας θα λάβουν επιδότηση». Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και έληξε η προθεσμία, εκδόθηκαν 93.500 βεβαιώσεις εκλεξιμότητας, εκ των οποίων οι περίπου 80.000 αφορούν ανοιχτά σπίτια τα οποία κατοικούνται και 13.500 κλειστά, δηλαδή σπίτια που δεν κατοικούνται ενώ συνολικά την πλατφόρμα επισκέφθηκαν πάνω από 420.000 χρήστες.

Όταν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, τις επόμενες ημέρες, θα αφορούν στην πρώτη φάση σπίτια τα οποία είναι κλειστά και στη δεύτερη φάση τα ανοιχτά.

Προϋπολογισμός

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ με το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών να έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προσδοκία ενώ εκτιμάται ότι η δράση μπορεί να καλύψει ακόμη και πάνω από 20.000 κατοικίες, ενισχύοντας τόσο την προσφορά ακινήτων προς μίσθωση όσο και τη βιώσιμη ιδιοκατοίκηση. Προτεραιότητα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν κλειστά σπίτια και να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση. Κάτι που αφενός έχει στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και ταυτόχρονα να μειωθούν οι τιμές στα ενοίκια. Για να προχωρήσει μάλιστα άμεσα το πρόγραμμα προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται γενικές επισκευές, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, επισκευή τοιχοποιίας, ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Ουσιαστικά κάποιος που είναι ιδιοκτήτης ενός παλαιού σπιτιού μπορεί να το ανακαινίσει λαμβάνοντας ακόμη και το 95% των δαπανών.

Επιδότηση



Αναλυτικότερα, η επιδότηση μπορεί να φτάσει και τα 36.000 ευρώ ή 300 ευρώ ανά τ.μ. Στην περίπτωση δε που ο δικαιούχος είναι έγγαμος με δύο παιδιά η επιδότηση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 46.000 ευρώ. Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για μηχανικούς, άδειες, ελέγχους ολοκλήρωσης και άλλες δαπάνες.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, βάσει των οποίων κυμαίνεται και το ύψος της επιδότησης. Ετήσια εισοδήματα που προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2025.

Στην Κατηγορία Ι έως 18.000 ευρώ για άγαμο και έως 25.000 ευρώ για έγγαμο συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί προκειμένου να λάβει επιχορήγηση 80%.

Στην Κατηγορία ΙΙ έως 25.000 ευρώ για άγαμο και έως 35.000 ευρώ για έγγαμο συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί για επιχορήγηση 70%.

Επίσης σε ό,τι αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί για την Κατηγορία Ι το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 28.000 ευρώ και για την Κατηγορία ΙΙ τα 39.000 ευρώ.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για τις ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, τις μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειεςκαι τα ΑμεΑ. Η κατοικία θα πρέπει να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990,να είναι έως 120 τ.μ. ή 150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους . Οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Για 5 χρόνια οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση και οι κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση –τύπου Airbnb-,η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση. Η μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.

Οι δικαιούχοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έγιναν σημαντικές αλλαγές διευρύνοντας την πρόσβαση των ιδιοκτητών στο πρόγραμμα. Μία αλλαγή αφορά τη δυνατότητα των πολιτών να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Επίσης, για τις κλειστές κατοικίες, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώθηκε από 50% σε 20%. Παράλληλα, διπλασιάστηκε το ανώτατο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 100 kWh που λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό μιας κατοικίας ως ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενης. 65%

Συγκεκριμένα, για τα έτη 2024 και 2025 θα πρέπει να έχει καταγραφεί συνολική κατανάλωση μικρότερη των 100 kWh.

Σημειώνεται ότι για τις κλειστές κατοικίες, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και για τουλάχιστον πέντε χρόνια, είτε να χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως κύρια κατοικία είτε να το διαθέσει σε μακροχρόνια μίσθωση. Στη δεύτερη περίπτωση, προβλέπεται η υποχρέωση διατήρησης σταθερού μισθώματος τουλάχιστον για τα πρώτα τρία χρόνια.

Για τις ανοικτές κατοικίες, προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία, ενώ η χρήση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της δράσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν μπορούν να διατεθούν για βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ολοκλήρωση της δράσης.

πηγή: enikonomia.gr

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