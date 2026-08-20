Φραγκίσκος Παρασύρης: Στη βουλή η "βόμβα" των 3.000 τόνων αποβλήτων την ημέρα στην Ανώπολη

Στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η αδειοδότηση Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΑΕΚΚ) στο ανενεργό λατομείο της Ανώπολης, με τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκο Παρασύρη, να ερωτά τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου.

Η ερώτηση του κ. Παρασύρη:

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση και τη λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στο ανενεργό λατομείο της Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου. Η συγκεκριμένη αδειοδότηση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την περιβαλλοντική προστασία και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή όπως ο Δήμος Χερσονήσου.

Όπως επισημαίνει ο Φραγκίσκος Παρασύρης, η αδειοδότηση έγινε με επίκληση του άρθρου 55 του Ν. 4710/2020 περί αποκατάστασης ανενεργών λατομείων, ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση σπαστήρα δυναμικότητας 200 τόνων την ώρα, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πραγματικό μέγεθος και τη φύση της δραστηριότητας. Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, η μονάδα θα μπορεί να δέχεται έως και 900.000 τόνους αποβλήτων ετησίως, με τη μέγιστη ημερήσια ποσότητα να φτάνει τους 3.000 τόνους.

Την ίδια στιγμή, παρά τον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο υλικών που προβλέπεται να διακινείται, η σχετική μελέτη αναφέρει ότι η κυκλοφοριακή επιβάρυνση της περιοχής θα αυξηθεί μόλις κατά 5,8%. Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, με την Απόφαση 20/2024, η οποία υπογράμμισε ότι το έργο δεν συνάδει με τα συγκοινωνιακά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Παράλληλα, σοβαρά ερωτήματα τίθενται και για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας διαβίβασε την υπόθεση στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα, η οποία έθεσε ως περιορισμό τη μη επέμβαση σε απόσταση 50 μέτρων από το σπήλαιο «Χοιρόσπηλιος» και τη δημιουργία οπτικού φραγμού για την αρχαία θέση «Σελί». Ο Βουλευτής ζητά να διευκρινιστεί για ποιους λόγους η αδειοδότηση δεν ολοκληρώθηκε σε επίπεδο των τοπικών αρχαιολογικών υπηρεσιών της Κρήτης και εάν έχουν διασφαλιστεί πλήρως τα μνημεία της περιοχής από τις δονήσεις που θα προκαλεί ο σπαστήρας δυναμικότητας 200 τόνων την ώρα.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς συγκεκριμένες απαντήσεις για το εάν προτίθενται να επανεξετάσουν την αδειοδότηση και να ζητήσουν την ανάκληση της ΑΕΠΟ, πώς δικαιολογείται η προβλεπόμενη κυκλοφοριακή επιβάρυνση μόλις 5,8%, αλλά και εάν προτίθεται η κυβέρνηση να ενισχύσει ουσιαστικά το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

«Η προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της ιδιαίτερης τουριστικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Ανώπολης και συνολικά του Δήμου Χερσονήσου, απαιτεί αυστηρούς και αξιόπιστους ελέγχους, πλήρη διαφάνεια και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Δεν μπορεί μια δραστηριότητα τέτοιας κλίμακας να προχωρά χωρίς να έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Άλλωστε, η τοπική κοινωνία έχει εκφραστεί με τον πιο ξεκάθαρο και δυναμικό τρόπο. Δύο χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν υπογράψει, δηλώνοντας την αντίθεσή τους δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν», τονίζει ο Βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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