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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ: Έκαναν... ζέσταμα στην παραλία οι οπαδοί της Βουλγαρικής ομάδας (βίντεο)

ΤΣΣΚΑ
clock 18:46 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι περίπου 300 φίλαθλοι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας που βρίσκονται στο Ηράκλειο έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στην πόλη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για τα playoffs του Europa League.

Όπως μεταδίδει το βουλγαρικό Tема Sport, οπαδοί της ΤΣΣΚΑ που ταξίδεψαν στο Ηράκλειο για να στηρίξουν την ομάδα τους βρέθηκαν σε παραλία κοντά στο Παγκρήτιο στάδιο και έστησαν τη δική τους εξέδρα, τραγουδώντας συνθήματα υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα, οι Βούλγαροι φίλαθλοι τραγούδησαν δυνατά το σύνθημα«Η ΤΣΣΚΑ είναι μια σούπερ ομάδα...», μεταφέροντας το κλίμα της εξέδρας από τη Σόφια στην Κρήτη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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