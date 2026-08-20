Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ακυρώνει το υπόλοιπο της περιοδείας του για λόγους υγείας

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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μέσα από ανάρτησή του ανακοίνωσε τους θαυμαστές του πως ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό διάστημα δεν του επιτρέπει να συνεχίσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως μια επίμονη πνευμονία έχει επηρεάσει την κατάστασή του και τον αναγκάζει να διακόψει προσωρινά την καλοκαιρινή του περιοδεία.

“Δυστυχώς μία επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών.

Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Βασίλης”, ανέφερε στην ανάρτησή του”, έγραψε.

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