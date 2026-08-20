Πανέξυπνος σκύλος κάνει μανούβρα σε στενή γέφυρα (βίντεο)

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Ο Όσκαρ το Λαμπραντόρ που ζει με τον άνθρωπο του στο Ντάραμ της Αγγλίας, βρήκε ένα τεράστιο ξύλο τον περασμένο Ιούλιο και αποφάσισε να το πάρει μαζί του.

Όμως το ξύλο ήταν τόσο μεγάλο που δεν χωρούσε να περάσει μια στενή γέφυρα.

Πανέξυπνος ο Όσκαρ, δεν το έβαλε κάτω και βρήκε την κατάλληλη μανούβρα για να το κουβαλήσει!

Δείτε το βίντεο:

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