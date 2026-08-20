Αποχαιρετισμός στον Στέφανο Μάνο: Πλήθος κόσμου και πολιτικών στην κηδεία του πρώην υπουργού

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Το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο είπαν σήμερα στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι παλιοί συνεργάτες του και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

O Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου σεηλικία 87 ετών μετά από χρόνια προβλήματα υγείας.

Στην εξόδιο ακολουθία παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης και άλλοι.

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Στεφάνι έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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