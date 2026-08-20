Νιγηρία: 1.500 ζευγάρια παντρεύτηκαν σε μια πρωτοφανή ομαδική τελετή (βίντεο)

Μια διαφορετική γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία Κάνο, στη βόρεια Νιγηρία, όπου 1.500 ζευγάρια ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια κοινή τελετή, στις 7 και 8 Αυγούστου.

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από την πολιτειακή κυβέρνηση του Κάνο, με στόχο να στηρίξει οικονομικά ανθρώπους που δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος ενός γάμου και να ενισχύσει τη δημιουργία και τη σταθερότητα οικογενειών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του κυβερνήτη Abba Kabir Yusuf, με τη συνολική δαπάνη να έχει υπολογιστεί περίπου στο 1,5 δισ. νάιρα, περίπου 954.000 ευρώ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Τζαμί του Κάνο, σύμφωνα με τις ισλαμικές παραδόσεις. Συνολικά συμμετείχαν 3.000 άνθρωποι, δηλαδή 1.500 νύφες και 1.500 γαμπροί, ενώ οι γάμοι πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία σημαντικών θρησκευτικών και πολιτειακών παραγόντων.

Οικονομική βοήθεια στους νεόνυμφους

Το πρόγραμμα δεν περιορίστηκε στην τελετή. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν προηγουμένως σε ιατρικούς ελέγχους και συμβουλευτική, ενώ η κυβέρνηση παρείχε οικονομική και υλική βοήθεια.

Κάθε νύφη έλαβε προίκα ύψους περίπου 200.000 νάιρα, περίπου 128 ευρώ, ενώ δόθηκε επίσης στήριξη για τη δημιουργία μικρής επιχείρησης. Τα ζευγάρια έλαβαν ακόμη βασικά είδη για το νέο τους σπίτι, όπως κρεβάτια, στρώματα και κουβέρτες.

Η επιλογή των ζευγαριών δεν ήταν αυτόματη. Προηγήθηκαν έλεγχοι, μεταξύ άλλων για HIV, ηπατίτιδα και γενετική συμβατότητα, καθώς και διαδικασία συμβουλευτικής.

Από τη μεγάλη απώλεια σε μια νέα αρχή

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η ιστορία του Haruna Bashir, ενός άνδρα που συμμετείχε στην ομαδική τελετή έχοντας χάσει τη σύζυγο και τα έξι παιδιά του σε φονική επίθεση νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Για τον ίδιο, ο γάμος αποτέλεσε μια ευκαιρία να προσπαθήσει να ξαναχτίσει τη ζωή του μετά την τραγωδία.

Η κυβέρνηση του Κάνο χαρακτηρίζει το πρόγραμμα κοινωνική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών και την ενίσχυση της οικογένειας. Ωστόσο, η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει και συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο τέτοιες δράσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής.

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