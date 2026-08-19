Πώς να απογειώσεις το beach look με κοσμήματα για την παραλία

Το beachwear δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικό για να δείχνει εντυπωσιακό. Μερικά σωστά επιλεγμένα κοσμήματα μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό μαγιό, προσθέτοντας στιλ και μια πιο προσεγμένη πινελιά στο καλοκαιρινό outfit.

Τα κοχύλια και οι αστερίες πρωταγωνιστούν και φέτος, χαρίζοντας στα κολιέ και τα δαχτυλίδια μια ξεκάθαρη summer αισθητική. Αν προτιμάς κάτι πιο elegant, οι μικρές πέρλες και τα μαργαριτάρια είναι ιδανικά, ενώ οι κλασικοί χρυσοί κρίκοι παραμένουν μια ασφαλής επιλογή που ταιριάζει σχεδόν με κάθε μαγιό.

Για πιο διακριτικό αποτέλεσμα, μπορείς να επιλέξεις λεπτές χρυσές αλυσίδες ή κοσμήματα από φίλντισι. Αν πάλι το boho στιλ είναι περισσότερο στα μέτρα σου, τα ασημένια κοσμήματα με τιρκουάζ πέτρες συνδυάζονται υπέροχα με crochet κομμάτια, αέρινα καφτάνια και resort looks.

Τα κοσμήματα με χάντρες αποτελούν επίσης μια άκρως καλοκαιρινή επιλογή, ενώ τα anklets επιστρέφουν δυναμικά και χαρίζουν ένα πιο cool twist στο beachwear. Φοριούνται είτε με σανδάλια είτε ξυπόλυτα στην άμμο και μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και σε ένα minimal look.

Σταθερά δημοφιλές παραμένει και το layering στον λαιμό. Δύο ή τρεις λεπτές αλυσίδες φορεμένες μαζί δημιουργούν ένα πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα, ενώ τα charms σε σχήμα ψαριού, κοχυλιού ή αστερία προσθέτουν παιχνιδιάρικη διάθεση.

Το ζητούμενο, βέβαια, δεν είναι να φορέσεις όλα τα κοσμήματα μαζί. Ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια, ένα διακριτικό κολιέ ή ένα anklet αρκούν για να αναβαθμίσουν το μαγιό σου, αφήνοντας το υπόλοιπο outfit πιο καθαρό.

Έτσι, ακόμη και το πιο απλό beach look μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα, κομψότητα και απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση.

Πηγή: govastileto.gr

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