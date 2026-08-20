Στις εργασίες πρασίνου στα πρανή των Ενετικών Τειχών ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Τις εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου στα πρανή και το ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τειχών παρακολούθησε από κοντά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδακη και τον συνεργάτη Αριστείδη Μπολάκη. Πρόκειται για εργασίες που γίνονται με εντατικούς ρυθμούς και τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου, οι οποίες επεκτείνονται σε διάφορα σημεία της πόλης και σε χωριά του Δήμου Ηρακλείου.

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Ειδικότερα, εκτός από τις παρεμβάσεις στα Ενετικά Τείχη, ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στη συντήρηση του πρασίνου στα σχολεία, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι χώροι να παραδοθούν καθαροί, περιποιημένοι και ασφαλείς για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, με δεδομένες και τις ευνοϊκές κυκλοφοριακές συνθήκες του Αυγούστου, γίνονται κλαδέματα φοινίκων σε κεντρικές αρτηρίες όπως η Λ. Εθνικής Αντιστάσεως και Κνωσού, παρεμβαίνοντας ήπια και την κατάλληλη εποχή με αφαίρεση μόνο των ξερών φύλλων. Επίσης, γίνονται και εργασίες συντήρησης και επισκευής των αρδευτικών δικτύων, ώστε το επόμενο διάστημα να μπορούν να γίνουν και συμπληρωματικές φυτεύσεις.

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Υπενθυμίζεται ότι εργασίες πραγματοποιούνται σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, σε πάρκα, πλατείες, αυλές σχολείων, στα Ενετικά Τείχη και σε δενδροστοιχίες εντός και εκτός αστικού ιστού, γι’ αυτό και παρακαλούνται οι διερχόμενοι να δίνουν προσοχή στις σημάνσεις.

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