Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Δεν βλέπει με καλό μάτι την επιστροφή Χάρι και Μέγκαν στη Βρετανία

Η επιστροφή του πριγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία δεν αφορά μόνο τη νέα ζωή που ετοιμάζει η οικογένεια του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ. Για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση με τον αδελφό του παραμένει παγωμένη και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο άνδρες έχουν βρει ξανά κοινό βηματισμό.

Ο Χάρι και η Μέγκαν πρόκειται να επιστρέψουν στη Βρετανία μέσα στον Αύγουστο μαζί με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Τα δύο παιδιά θα φοιτήσουν σε βρετανικά σχολεία από τον Σεπτέμβριο, ενώ η οικογένεια θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία και όχι σε βασιλική κατοικία. Δεν επιστρέφουν, επομένως, ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το στοιχείο που κάνει την υπόθεση διαφορετική από τις προηγούμενες επισκέψεις του Χάρι.

Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για ένα σύντομο ταξίδι στο Λονδίνο. Ούτε για μια επίσκεψη που συνδέεται αποκλειστικά με μια δικαστική υπόθεση ή μια εκδήλωση. Ο Χάρι και η Μέγκαν σχεδιάζουν μια πολύ πιο σταθερή παρουσία στη χώρα, διατηρώντας παράλληλα τις κατοικίες τους στην Καλιφόρνια και την Πορτογαλία.

Ο Κάρολος άνοιξε την πόρτα, ο Ουίλιαμ παραμένει σε απόσταση

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική.

Από τη μία πλευρά υπάρχει ο βασιλιάς Κάρολος, με τον οποίο ο Χάρι φαίνεται να έχει κάνει βήματα προσέγγισης. Τον Ιούλιο ο μονάρχης υποδέχθηκε στο Highgrove τον γιο του, τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους. Ήταν η πρώτη φορά από το 2022 που ο Κάρολος συναντούσε από κοντά τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Από την άλλη βρίσκεται ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Για τους δύο αδελφούς δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη εξέλιξη. Ο Guardian σημειώνει ότι η ρήξη τους δεν παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης, ενώ το Reuters περιγράφει τη σχέση τους ως τεταμένη.

Η αντίθεση είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη: την ίδια ημέρα που ο Χάρι συναντούσε τον πατέρα του στο Highgrove, ο Ουίλιαμ βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο της Αγγλίας για φιλανθρωπικό αγώνα πόλο. Δεν υπήρξε συνάντηση των δύο αδελφών.

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