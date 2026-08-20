ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας: "Kαυτή" ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο(φωτο)

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Ο ΟΦΗ φιλοξενεί στο Παγκρήτιο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων για τα πλέι οφ του Europa League!

Ο Χρήστος Κόντης κάνει μόλις μια αλλαγή στην 11άδα του ΟΦΗ, σε σχέση με τον ματς με την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup, αυτή του Μπουχαλάκη, ο οποίος θα ξεκινήσει το ματς αντί του Καραχάλιου.

Ο ΟΦΗ “κατεβαίνει” με σύστημα 3-4-3, τον Χριστογιώργο κάτω από τα δοκάρια και τους Σιέλη, Πούγγουρα και Κωστούλα τριάδα στα στόπερ. Ο Αποστολάκης θα κινείται στο δεξί άκρο και ο Αθανασίου στο αριστερό.

Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος θα είναι το δίδυμο στον άξονα, ενώ Αϊτόρ, Φούντας και Νους θα αποτελέσουν την επιθετική τριάδα.

Από την άλλη, η ΤΣΣΚΑ θα παραταχθεί σε σύστημα 4-3-3, έχοντας για μοναδική της απουσία εκείνη του συνήθως βασικού εξτρέμ της, Αλεχάντρο Πιεδραΐτα. Βασικός ο Κύπριος μεσοεπιθετικός, Ιωάννης Πίττας.

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Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Νους, Φούντας.

Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης.

Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούκοβ, Παστόρ, Ιβάνοβ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοβ, Εμπόνγκ, Γκαμπίν, Σένσι, Ετό, Πίττας, Γοδόι

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