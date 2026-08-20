Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»: Στο μικροσκόπιο οι νέες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο – Εκδήλωση στις Μουρνιές

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Τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική εξωτερική πολιτική, φέρνει στο επίκεντρο εκδήλωση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στις Μουρνιές Χανίων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στον περίβολο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στις Μουρνιές, με αφορμή την επέτειο γέννησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στη συζήτηση αναμένεται να βρεθούν οι μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται στην περιοχή, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων και νέων συσχετισμών.

Οι προκλήσεις για την Ελλάδα

Οι ομιλητές θα επιχειρήσουν να φωτίσουν τις νέες ισορροπίες ασφαλείας, τις περιφερειακές συγκρούσεις και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται ο ρόλος τόσο των μεγάλων διεθνών δυνάμεων όσο και των περιφερειακών παικτών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στις στρατηγικές επιλογές που έχει μπροστά της η ελληνική εξωτερική πολιτική.

Ομιλητές θα είναι η Ινώ Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, και ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδας.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Βασίλης Νέδος, δημοσιογράφος και διπλωματικός και αμυντικός συντάκτης της «Καθημερινής».

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Χανίων και της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η εκδήλωση στις Μουρνιές αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επιχειρεί να συνδέσει την πολιτική και διπλωματική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου με τα σύγχρονα γεωπολιτικά δεδομένα και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της περιοχής.

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