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GOSSIP - LIFESTYLE

Αρναούτογλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή

αρ
clock 21:00 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram απόσπασμα από μια ταινία κινουμένων σχεδίων και αναφέρθηκε στην αγαπημένη του μητέρα που "έφυγε" από τη ζωή.

«Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω… Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες… Μακάρι όμως να ήξερα ότι από ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και όταν ανοίξω την πόρτα θα την αντικρίσω…

Όλα αυτά σας τα γράφω για όλους εσάς που έχετε ακόμα τη μαμά σας, να βρείτε λίγο χρόνο ή πολύ και να πάτε να τη δείτε… ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ… Και τον μπαμπά σας… Μια μέρα έτσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι… δεν θα ξαναχτυπήσει…», έγραψε ο παρουσιαστής.


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A post shared by Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

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