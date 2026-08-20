Βούλα: Δώρο ζωής από τον 39χρονο δικυκλιστή μέχρι και σε 8 ανθρώπους -Συγκινεί η αδελφή του

Για την απόφαση της οικογένειας του 39χρονου δικυκλιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα το βράδυ της Δευτέρας (20/7) να δωρίσει τα όργανά του, μίλησε η αδελφή του άτυχου άνδρα.

Με σπασμένη φωνή η αδελφή του 39χρονου που έμεινε εγκεφαλικά νεκρός μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Βούλα περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τη συγκλονιστική στιγμή που η οικογένειά του αποφασίζει να δωρίσει τα όργανά του: «Ο πατέρας μου, παρ' όλο που είναι και σε ηλικία που οι παλαιότεροι έχουν διαφορετικές απόψεις, ήταν ο πρώτος που πριν τελειώσει η γιατρός τη φράση της είπε: "το παιδί μου να δώσει ζωή σε άλλους άνθρωπους"».

Ο αδελφός της οδηγώντας την μηχανή του, έπεσε με ορμή σε ταξί που επιχειρούσε παράνομη αναστροφή στη Βούλα, σε ένα σοκαριστικό δυστύχημα που καταγράφηκε από κάμερα.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η αδελφή του, ο 39χρονος ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας. Ηλεκτρολόγος μηχανικός που εργαζόταν σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία και στήριζε την οικογένειά του.

Ποσειδώνος: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και η μοτοσικλέτα πέφτει πάνω του – Βίντεο

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, το ταξί ξεκινά από τη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης και επιχειρεί να κάνει αναστροφή στην πλατεία Κρήτης, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να πέσει πάνω του με μεγάλη ταχύτητα.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας διεκομίσθη στο Ασκληπιείο, ενώ, ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη, ήταν αρνητικό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

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