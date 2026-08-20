Τσιμτσιλή: Εντυπωσιακές πόζες με μαγιό στη Σίκινο

Λίγο πριν επιστρέψει τηλεοπτικά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην όμορφη Σίκινο.
Η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει το μπάνιο της σε απόμερες παραλίες με καταγάλανα νερά και εντυπωσιακά βράχια.
Η παρουσιάστρια φόρεσε ένα πορτοκαλί μπικίνι και έκλεψε και τις εντυπώσεις:
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