Τσιμτσιλή: Εντυπωσιακές πόζες με μαγιό στη Σίκινο

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Λίγο πριν επιστρέψει τηλεοπτικά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην όμορφη Σίκινο.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει το μπάνιο της σε απόμερες παραλίες με καταγάλανα νερά και εντυπωσιακά βράχια.

Η παρουσιάστρια φόρεσε ένα πορτοκαλί μπικίνι και έκλεψε και τις εντυπώσεις:

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