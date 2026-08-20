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GOSSIP - LIFESTYLE

Τσιμτσιλή: Εντυπωσιακές πόζες με μαγιό στη Σίκινο

στα
clock 22:00 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λίγο πριν επιστρέψει τηλεοπτικά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην όμορφη Σίκινο.

Η παρουσιάστρια  φαίνεται να απολαμβάνει το μπάνιο της σε απόμερες παραλίες με καταγάλανα νερά και εντυπωσιακά βράχια.

Η παρουσιάστρια φόρεσε ένα πορτοκαλί μπικίνι και έκλεψε και τις εντυπώσεις:

στα

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Σταματίνα Τσιμτσιλή σικινος
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