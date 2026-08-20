Καλοκαιρινή «Παράστασις ΠεριΩπής» με ελεύθερη είσοδο στον Πλατανιά

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Με μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική βραδιά συνεχίζεται το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 – 16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» του Δήμου Πλατανιά, προσφέροντας στο κοινό μια παράσταση γεμάτη μουσική, σάτιρα και γέλιο.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 20:30, το Λιμανάκι Πλατανιά μετατρέπεται σε σκηνή για την «Παράστασις ΠεριΩπής», με πρωταγωνιστές τον τραγουδοποιό Παντελή Αμπαζή και τον ηθοποιό Γεράσιμο Γεννατά, μαζί με την «Ανωτάτη Ζαμπετική».

Ένα διαφορετικό μουσικοθεατρικό θέαμα

Οι δύο καλλιτέχνες συναντώνται επί σκηνής σε ένα ανατρεπτικό πρόγραμμα που συνδυάζει τραγούδι, θέατρο, κωμικές πρόζες και σατιρικές ατάκες, δημιουργώντας μια παράσταση με έντονο χιούμορ και διάθεση διασκέδασης.

Στο μουσικό πρόγραμμα φιλοξενούνται τραγούδια και αναφορές σε σημαντικούς δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, μεταξύ άλλων τον Αττίκ, τον Ζαμπέτα, τον Χατζιδάκι, τον Μαρκόπουλο, τον Γκάτσο, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Λουκιανό Κηλαϊδόνη.

Η παράσταση κινείται με σατιρική ματιά γύρω από την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις μικρές και μεγάλες αδυναμίες της ζωής, επιδιώκοντας να προσφέρει μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη χαμόγελο, αισιοδοξία και καλή διάθεση.

Οι συντελεστές περιγράφουν το θέαμα με μια φράση που αποτυπώνει και το ιδιαίτερο ύφος του:

«Δεν είναι συναυλία, ούτε παράσταση. Είναι κατάσταση…»

📍 Λιμανάκι Πλατανιά



📅 Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026



🕣 Ώρα: 20:30



🎭 Παντελής Αμπαζής – Γεράσιμος Γεννατάς



🎶 Με τη συμμετοχή της «Ανωτάτης Ζαμπετικής»



🎟️ Είσοδος ελεύθερη

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