Φούντας: «Είμαι διπλά χαρούμενος για το αποτέλεσμα, θα πανηγυρίσουμε μετά τον επαναληπτικό» -Ενθουσιασμένος ο Μπουχαλάκης

Ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστορικής νίκης του ΟΦΗ επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με δύο γκολ, όμως στις δηλώσεις του έβαλε πάνω απ’ όλα το αποτέλεσμα και το σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Ο επιθετικός των Κρητικών στάθηκε επίσης στην εκπληκτική συμπαράσταση του κόσμου και ζήτησε από όλους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, καθώς η πρόκριση δεν έχει ακόμη κριθεί.

«Έβαλα δύο γκολ σήμερα, αλλά αυτό δεν μετράει όσο η νίκη που κάναμε για το επόμενο παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι και εγώ διπλά χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Ο κόσμος ήταν εκπληκτικός, μας έδωσε πολύ δύναμη, τον θέλουμε δίπλα μας στα δύσκολα και στα εύκολα.

Είμαστε πολύ ανεβασμένοι ψυχολογικά. Είμαστε πολύ καλά και αυτό είναι το παν. Να μείνουμε προσγειωμένοι και να μείνουμε έτσι. Έχουμε την Κυριακή παιχνίδι, έχουμε και τη ρεβάνς. Όταν τελειώσει και ο επαναληπτικός τότε θα πανηγυρίσουμε»

, είπε αναλυτικά.

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στάθηκε στη σημασία της μεγάλης νίκης του ΟΦΗ επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση, χωρίς όμως να θεωρεί πως η υπόθεση έχει κριθεί.







Ο έμπειρος μέσος αναφέρθηκε παράλληλα στη δίψα του κόσμου για ευρωπαϊκές βραδιές και έδωσε το σύνθημα για την ολοκλήρωση της δουλειάς στη ρεβάνς.







«Είναι μεγάλη στιγμή για την ομάδα και τον κόσμο της. Επιστρέφει μετά από χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πήραμε σημαντικό προβάδισμα, αλλά έχουμε μακρύ δρόμο. Να το χαρούμε απόψε, να ξεκουραστούμε από αύριο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και την Πέμπτη πάμε να πάρουμε την πρόκριση.







Ο κόσμος είναι διψασμένος, είχε χρόνια να ζήσει τέτοιες στιγμές. Αξίζει στην ομάδα, την ιστορία και το νησί. Να καταφέρουμε τους στόχους μας παιχνίδι με το παιχνίδι», είπε αναλυτικά.