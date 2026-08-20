Conference League: «Πράσινο χαρακίρι»

Ψυχρολουσία για τον Παναθηναϊκό! Παρότι προηγήθηκαν 2-0 με ισάριθμες γκολάρες του Τετέι, οι «πράσινοι» υπέστησαν μπλακ άουτ και με δυο γκολ σε 5' λεπτά είδαν τη Χράντετς να ισοφαρίζει στο τελικό 2-2. Οι «πράσινοι» δεν είχαν καλή... συμπεριφορά μετά το γκολ, έδωσαν δικαίωμα στους Τσέχους να το πιστέψουν κι εκείνοι με δύο τέρματα του Ουμάρ στο 89' και το 90+6' έσωσαν την παρτίδα.

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας (24' Κάτρης), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Ταμπόρδα (74' Γιάγκουσιτς), Λιβάι (66' Ντέσερς), Αντίνο (66' Πελίστρι), Τεττέη (73' Ραστόντερ).

Χράντετς Κράλοβε (πρ. Χόρεζς): Ζαντραζίλ, Ούχρινκατ, Σίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Χόρακ, Ντάντσακ (73' Τρούμπετς), Νταρίντα (73' Βαλέντα), Φαν Μπούρεν (73' Βικανόβα), Σλόντσικ (61' Ουμάρ), Μίχαλικ (82' Νέτο).