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ΚΡΗΤΗ

Τυμπάκι: Μεγάλη μουσική εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου Τίτου την Κυριακή

αγιος τιτος τυμπάκι
clock 22:15 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ξεχωριστή πνευματική και πολιτιστική βραδιά αναμένεται να ζήσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Μεσαράς την ερχόμενη Κυριακή 23 Αυγούστου 2026.

Με αφορμή τον επικείμενο εορτασμό του Αγίου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη μουσική εκδήλωση στην πλατεία Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

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ουσική εκδήλωση στο Τυμπάκι εις τιμήν του Αγ. Τίτου Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 8.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση εις τιμήν του Αγ. Τίτου, στην πλατεία Αγ. Τίτου Τυμπακίου, από τον Βυζαντινό χορό του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Τίτου Ηρακλείου, με τη συνοδεία της Βυζαντινής Ορχήστρας Κρήτης. Προσκαλούνται όλοι στην εν λόγω εκδήλωση.

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